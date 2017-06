Urge desazolve en el río Colima; denuncian colonos  

OJO CIUDADANO

Colima, Col.- Colonos del barrio de La Salud piden a la autoridad municipal de Colima atienda sus peticiones que llevan meses realizando para que se desazolve el río Colima y retiren el material que ahí se encuentra a la altura del puente de la calle Dr. Miguel Galindo, en el centro de la capital.

“Los arcos principales presentan un alto incremento de piedra y arena, no tiene un cause el río todo va a dar al muro de una casa que está junto a la Dr. Miguel Galindo. Los vecinos tenemos temor de que ya con el desazolve de ríos en la parte norte el agua fluya con mayor cantidad pero a la hora de llegar a dicho tramo pueda desbordarse en este temporal de lluvias. El presidente municipal, siempre nos ha dicho que sí se hará antes de las lluvias pero no se ha realizado y nos preocupa a todos”.

Mencionan que la solicitud la han realizado en repetidas ocasiones y no han sido atendidos, lo que les preocupa por el temporal de las lluvias y que puede preverse realizando estas laborales.

