SOLILOQUIO

Coherencia señores taxistas

Por: Yaret Ramos Vallett

Hoy esta colaboración va directamente para los taxistas de Colima.

El fin de semana tuve que salir de viaje y ocupaba un taxi para que me llevara a la central de autobuses, mi salida era a la 1:40 horas, es decir en la madrugada, llamé, desde la una de la mañana, a más de diez números de sitios de taxis y en ninguno me contestaron, así que tuve que hacer uso de la aplicación de Chofer Pro que en menos de 10 minutos llego por mí, en un auto que todavía olía a nuevo, el chofer se bajó a abrirme la puerta, me ayudó con mi equipaje, me ofreció agua y fue muy amable.

Cuando regresé a Colima igual tuve la necesidad de un taxi y se me hizo fácil comprar un boleto en la central para uno de los taxis amarillos, sin embargo afuera no había ninguno, aunque había mucha gente esperando el servicio de taxi. Un señor que estaba coordinando el servicio empezó a decirnos quién iba primero, en cuanto comenzaron a llegar los taxis, nos acomodó como le pareció mejor, yo iba a Villa de Álvarez y subió en el mismo taxi a una chica que llegó después, la cual se dirigía a la colonia Real Vista Hermosa, por supuesto el taxista la llevó a ella primero, pues le quedaba de paso.

Sé que testimonios como este ya los he leído y escuchado por todas las redes sociales, sin embargo hoy quiero poner de manifiesto que me parece totalmente injusto que los señores taxistas se quejen de que haya otras opciones de transporte público, cuando ellos no tienen el más mínimo respeto por los pasajeros que les estamos pagando, pues en ese taxi en el que me subí ayer los asientos estaban en mal estado, no podía subir el cristal y todo mi cabello me iba pegando en la cara, por supuesto no traía aire acondicionado, entre otras fallas que podrían ser un largo etcétera, etcétera.

Ellos quieren subir las tarifas por el “gasolinazo” que tuvimos al iniciar el año, entonces señores taxistas ¿quieren subir la tarifa, pero dando el mismo pésimo servicio que ofrecen? Coherencia señores taxistas, tal vez su petición de elevar la tarifa debido al alza en la gasolina sea prudente, pero entonces también hagan un cambio en su forma de manejar y de tratar al pasajero, asimismo dejen que otras compañías ofrezcan el servicio, pues aunque cueste más caro que el de ustedes, siempre habrá personas que lo podrán pagar y estarán dispuestas a hacerlo a cambio del buen trato que reciben.

Así que yo, como usuaria constante del servicio de taxi, me uno a las tantas personas que han apoyado que existan otras opciones de transporte público, pues siempre habrá pasajeros para todos, pero también que los concesionarios de taxis arreglen sus unidades, capaciten a sus choferes, para que puedan mejorar el servicio y respondan a las llamadas cuando se les necesita.

Y por lo que he visto en otras ciudades del país pasa lo mismo.

