Rinde protesta Joel Nino como presidente de la FEC

Redacción|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El estudiante Joel Nino Jr. rindió protesta como presidente de la Federación de Estudiantes Colimenses (FEC) para el periodo 2017–2021, convirtiéndose en el presidente número 35 que lidera este organismo a lo largo de sus 62 años de vida, en una ceremonia encabezada por el gobernador Ignacio Peralta Sánchez y el rector José Eduardo Hernández Nava.

En su discurso, Hernández Nava dijo que la FEC está preparada para hacer historia en momentos en que la nación enfrenta graves retos en el contexto internacional, y que es además “una fortaleza institucional que se destaca como factor de unidad en la Universidad de Colima y como apoyo principal en la defensa de la autonomía”.

La unidad y lealtad, añadió el rector, “son valores históricos e irreductibles en la Universidad. Será la responsabilidad de la Federación de Estudiantes Colimenses para abonarle en la presente gestión rectoral al paradigma de una universidad con calidad”.

Hernández Nava felicitó al nuevo comité y a su dirigente por el nuevo plan de trabajo, en el cual incluye el reforzamiento de las actividades académicas con cursos de formación continua, así como el impulso al deporte, a la cultura, al arte a través de un corredor cultural estudiantil con agenda propia, y a la internacionalización.

El rector dijo que, en el escenario actual, “la Universidad como institución pública es un actor con la mayor credibilidad” y que sus diversos sectores, sobre todo el de los estudiantes y trabajadores, “deben ser garantes del cambio y modernidad de la Universidad de Colima”.

Para concluir, Hernández Nava refrendó “el compromiso de tener una Universidad con una educación de calidad mundial y sostenible para los jóvenes colimenses”; para ello, añadió, “la relación con los gobiernos federal, estatal, así como con los distintos poderes de la sociedad y sus formas de articulación con el entorno, son cruciales”.

Tras recibir de Héctor Magaña Lara, presidente saliente, el estandarte de la FEC, que representa los valores y principios de esta organización, y una vez que les tomó protesta a los integrantes de su Comité Ejecutivo Estatal, Joel Nino dijo que pertenece a un proyecto generacional que comenzó hace nueve años, y que la FEC que encabeza “promoverá los cambios estructurales de la educación en el país y la entidad”.

Al rector, le reiteró su intención de “un diálogo constructivo, transparente y honesto con su persona, sin ambigüedades, falsas posturas o interpretaciones subjetivas; le reitero que, como mis antecesores, asumiré una defensa real de las causas estudiantiles que nos corresponderá defender”.

Además, reconoció en José Eduardo Hernández Nava “a un universitario ejemplar, apegado a la ética y que cumple la palabra empeñada, misma vocación que ha logrado que actualmente tengamos una comunidad universitaria unida bajo su liderazgo”.

Al dirigirse al gobernador, Joel Nino Jr. reiteró su interés de ayudar “a construir los cimientos para el refuerzo de la ciudadanización de los asuntos públicos, educar para la paz y la promoción de valores que recompongan el tejido social”.

Para concluir, el nuevo presidente de la FEC dijo a sus colaboradores: “Aspiro a que juntos consolidemos un equipo de corazón y espíritu, que no se doble ante las adversidades, que no se venda ni traicione, que sea referente de profesionalismo y responsabilidad, un equipo en el que la lealtad, entendida no sólo del equipo hacia mí sino también de mí hacia todos ustedes, sea el eje rector de nuestro actuar”.

En su turno, el diputado y ex dirigente de la FEC, Héctor Magaña Lara, agradeció a quienes integraron su equipo de trabajo durante cuatro años, así como a los ex dirigentes, familiares y amigos, especialmente al rector de la Universidad de Colima y al Gobernador del Estado, “por brindar su apoyo sin condicionamientos y manteniéndose al margen de la vida interna de la FEC con respeto”.

Además, dijo que él y sus colaboradores habían cumplido con creces los retos que les tocó enfrentar, y que como iniciadora y protectora de la autonomía universitaria, “la FEC trabajó hombro a hombro con la Universidad colaborando con ánimo de convicción institucional y salvaguarda de los logros estudiantiles”, finalizó.

Por su parte, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, quien tomó protesta al nuevo dirigente de la FEC, dijo: “Espero le brinden a su organización nuevos motivos de orgullo y que logren, con el trabajo constante, un periodo digno de reconocimiento”.

Lo más importante de la militancia juvenil, mencionó el mandatario, “es la vivencia apasionada de esos años, pues constituye una plataforma anímica para todo lo que vendrá, por lo cual considero que el tiempo dedicado a las tareas representativas juveniles es una inversión valiosa que dará frutos en el futuro”.

Agregó que esta organización “debe competir con talento para que se mantenga como el gran referente de la participación juvenil en la entidad, para lo cual debe generar un espacio representativo de gran calidad que atraiga a lo mejor de las nuevas generaciones y las identifique con sus principios”.

“Sé que ustedes podrán lograrlo, y tendrán en el Gobierno del Estado a un aliado permanente en sus empeños”, concluyó.

Además de funcionarios y directivos de la UdeC y del gobierno del estado, así como alumnos representativos del estado, asistieron a la ceremonia Bernardo Salazar, presidente del STJE; Nicolás Contreras, presidente del Congreso del Estado, Alicia del Carmen López de Hernández, presidenta del Voluntariado y Directora general del CEDEFU, Fernando Moreno Peña, exlíder de la FEC, ex rector y ex gobernador; miembros de la ExFEC y los líderes de los sectores universitarios: Luis E. Zamorano del SUTUC; Ciria Salazar de la FEUC, y Guillermina Araiza de la ACU.

