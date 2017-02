Retenes militares dan confianza a la población tecomense: Flores Arias

Luis Rosales Chávez|COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sabino Hermilo Flores Arias, dijo que aunque la presencia militar en Tecomán está generando más confianza en la población, cualquier situación en la que las personas se sientan vulneradas, deben acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a realizar una denuncia y tomar cartas en el asunto.

Comentó que él ha constatado de manera personal cómo están operando estas acciones militares, “yo soy de Tecomán y aquí vivo, todos los días entro y salgo, por lo mismo me he percatado de manera directa de estos puestos de control y me he dado a la tarea de hacer preguntas a vecinos y conocidos en torno a cómo ven este tipo de acciones”.

Flores Arias destacó que la dependencia no ha recibido ninguna queja en torno al tema y sí, en cambio, se está notando a la sociedad un poco más tranquila por los operativos y puntos de control. “Sin duda esperan que den los resultados que estamos deseando los tecomenses que es vivir en paz y se logre el abatimiento a todas esas acciones de inseguridad, combatiendo delitos como la pérdida de la vida de algunos tecomenses y denuncias sobre quienes se encuentran desaparecidos, situaciones que lesionan la tranquilidad de la gente”.

Dijo además que estarán atentos a cómo se vayan desarrollando estas acciones militares, no obstante hizo el llamado a la ciudadanía para que cualquier acto que esté reflejando un trato indigno hacia su persona puedan denunciarlo, “para nosotros tomar cartas en el asunto e iniciar las investigaciones correspondientes”.

Aclaró que en casos que se imputen al Ejército Mexicano, la policía federal o los elementos de PGR son autoridades cuyos actos relacionados a la violación de derechos humanos, son investigados por la CNDH pero no quiere decir que deben ir hasta México a presentar la denuncia. “Somos las comisiones estatales las que recibimos las denuncias y las hacemos del conocimiento inmediato de la autoridad nacional para que concluyan con la investigación”.

