Prepara diputada iniciativa para sancionar económicamente a legisladores improductivos

Colima, Col.- Con la finalidad de sancionar económicamente a los legisladores improductivos debido a que están generando altos costos para la ciudadanía sin dar resultado, la diputada local por Movimiento Ciudadano, Leticia Zepeda Mesina, adelantó que podría presentar una propuesta sobre el tema.

La diputada del naranja señaló que esta situación duele a todos en el bolsillo porque no rinden cuentas sobre la comisión, no presentan ninguna iniciativa y en consecuencia no se ve algún trabajo legislativo efectivo.

“Yo creo que sí debería haber un descuento en la dieta por incumplimiento”, apuntó.

Adelantó que esta propuesta también se podría extender a los munícipes y al mismo gobernador del estado.

En cuanto a la propuesta de reforma al Código Electoral, Zepeda Mesina sostuvo que contempla la igualdad de género en la repartición de candidaturas, quitar los candados a las candidaturas independientes, la reelección, la revocación de mandato, entre otras cosas.

A pregunta expresa sobre la reducción de diputados locales, la legisladora aclaró que la molestia de la ciudadanía está enfocada a la falta de productividad.

Zepeda Mesina aseveró que su propuesta es distinta a la que en días pasados presentó el líder de su partido Movimiento Ciudadano, sin embargo se dijo dispuesta a aceptar una retroalimentación.

