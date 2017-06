PREP en Nayarit da victoria a Echevarría; resultado apretado en Coahuila

COLIMANOTICIAS

Tepic, Nay.- Los primeros datos del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) dieron la victoria al candidato de la coalición Juntos por Ti, Antonio Echevarría Gómez. De confirmarse por la autoridad electoral, por segunda ocasión, un Echevarría llegará a la gubernatura de Nayarit; incluso, por segunda vez, la alianza PAN-PRD-PT-PRS sacará al PRI de la Casa de Gobierno.

A la 1:10 de la mañana de este lunes, con 385 actas computadas, el PREP le daba 41.06% a Antonio Echevarría, y 26.7% a Manuel Cota, de la coalición Nayarit de Todos (PRI-PVEM-Panal). En tercer lugar estaba Miguel Ángel Navarro, de Morena, con 12.1%, y en cuarto sitio, el candidato independiente Hilario Ramírez Layín, con 10.2 por ciento.

El candidato a la cabeza de las preferencias preliminares es hijo del exgobernador de la entidad, Antonio Echevarría Domínguez y la senadora panista Martha Elena García, es decir, pertenece a una de las familias más adineradas en Nayarit.

“Nayarit está haciendo historia en esta ocasión y vamos a combatir la corrupción y la impunidad”, aseveró Echevarría.

Añadió que su triunfo es incuestionable y agradeció a los partidos que conformaron la alianza porque “hicieron a un lado los intereses partidistas por el interés de los nayaritas”, lo que es una muestra para que en las elecciones de 2018 se pueda “ir en unidad”, expresó.

Entrevistado por Pascal Beltrán del Río para Imagen, Cota Jiménez afirmó que para determinar un ganador en la elección hay que esperar el resultado que emitan los órganos electorales, instituciones para las que pidió respeto y tiempo para que emitieran los resultados del PREP.

Manuel Cota fue el primero en declararse ganador de la contienda, sin embargo, aseguró que respetaría los resultados finales en caso de que no fueran favorecedores.

“Yo soy un hombre de instituciones, he ganado todas las elecciones, pero he aceptado todos los veredictos, no tengo duda de ello”, dijo.

Cota lamentó que no pudiera decir que la jornada electoral fue limpia, dado que una persona perdió la vida a consecuencia de una volcadura.

Los primeros datos del PREP también dieron como ganadora a la alianza conformada por el Partido Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Partido de la Revolución Socialista al acercarse al triunfo en 11 de los 20 municipios del estado de Nayarit De acuerdo con esos datos, se prevé el triunfo de Juntos por Ti en Amatlán de Cañas, Bahía de Banderas, Compostela, Ixtlán del Río, El Nayar, San Pedro Lagunillas, Santiago, Tuxpan, Xalisco, Ruiz y Tepic.

Ayer, militantes del PAN y del PRD, entre ellos la presidenta nacional del sol azteca, Alejandra Barrales, exigieron al gobernador, Roberto Sandoval, sacar las manos de los comicios.

Antonio Echevarría presumía el triunfo en una conferencia de prensa cuando sorprendió a los militantes del PAN y del PRD que lo arroparon durante toda la jornada electoral: “Así como Nayarit ya triunfó hoy, queremos que México triunfe en el 2018”. La frase se interpretó enseguida como una invitación para que el blanquiazul y el sol azteca se alíen en las elecciones presidenciales del próximo año.

Los primeros números beneficiaban al candidato de la alianza Juntos por Ti (PAN-PRD-PT-PRS) y no al senador con licencia, el priista Manuel Cota.

“Estoy seguro que hasta Cota votó por mí”, lanzó el panista mientras los presentes reían por la broma, entre ellos Jesús Zambrano, Rafael Moreno Valle, Marko Cortés y Carlos Navarrete. Tras el candidato estaban los papás orgullosos: la senadora Martha Elena García y el exgobernador Antonio Echevarría Domínguez.

Entre sus promesas de campaña, el empresario ofreció donar su sueldo como gobernador. “No lo necesita”, “Nunca se ha ensuciado las manos”, “Es hijo de papi”, comentaban algunos nayaritas, pero otro lo respaldaron contundentemente y más a la hora de su festejo en la Plaza Bicentenario, donde se bailaba al ritmo de banda.

Mientras en el centro de la capital del estado se vivió una fiesta para los Echevarría, el candidato de Morena, Miguel Ángel Navarro Quintero, prefirió guardar silencio.

Hilario Ramírez Villanueva, candidato independiente y que como alcalde de San Blas robó, pero “poquito”, incluso se desapareció durante la jornada electoral.

Apretado resultado en Coahuila

A las 08:00 de la mañana, el priista Miguel Riquelme obtenía el 38.25 por ciento de los votos, mientras que Guillermo Anaya del PAN, el 36.82 por ciento.

Con las declaratorias de triunfo del priista Miguel Riquelme y del panista Guillermo Anaya, cerró la jornada electoral en Coahuila, donde el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no definió una tendencia ganadora.

Tras la jornada electoral en la que los coahuilenses salieron a votar para renovar al gobernador, ayuntamientos y Congreso local, hasta las 8 horas de este lunes, el PREP contabilizó 84.86 por ciento de las 3 mil 628 casillas instaladas, de los que 38.25 por ciento fueron para el candidato del tricolor y 36.82 por ciento para el blanquiazul.

En tanto, Armando Guadiana, de Morena, obtuvo 12.06 por ciento de los sufragios, con lo que se colocó como tercera fuerza, mientras que el candidato independiente, Javier Guerrero, alcanzó 7.46 puntos porcentuales y la perredista Mary Thelma Guajardo apenas consiguió 1.73 por ciento.

El abanderado del PT, José Ángel Pérez, obtuvo 1.49 puntos y los votos nulos llegaron a 1.40. En tanto, el independiente Luis Horacio Salinas sólo logró 0.64 por ciento de los sufragios en la contienda por la gubernatura. La participación alcanzó 59 por ciento.

Al cierre de las casillas, el abanderado priista presentó cuatro encuestas en las que se mostró una tendencia que lo favorece, en un promedio de entre ocho y nueve puntos porcentuales, en comparación con Guillermo Anaya.

A su vez, el abanderado de Acción Nacional también ofreció una conferencia de prensa al cierre de las casillas, en la que dio a conocer que otras cuatro casas encuestadoras le dieron la ventaja en un promedio de cuatro puntos.

Sin embargo, después de las 22:00 horas, el Instituto Electoral de Coahuila dio a conocer que sólo recabaron 155 de las 694 actas de casillas que contempla la muestra del conteo rápido, lo que representa 22.3 por ciento, por lo que se imposibilita presentar un resultado.

Por ello, Guillermo Anaya ofreció una segunda conferencia de prensa en la que reiteró que fue el ganador de la elección por la gubernatura, pero solicitó al Instituto Electoral local que ya diera a conocer los resultados de la contienda, en la que insistió que ganó.

A su vez, Miguel Riquelme también aseguró que tiene una ventaja de más de dos puntos porcentuales en la contienda; sin embargo, reconoció que el trabajo de la autoridad electoral debe tomar su tiempo, por lo que indicó que en un acto de responsabilidad, determinó esperar los resultados antes de salir a hacer algún festejo.

La elección coahuilense inició a las 8:00 horas, cuando se instaló la sesión del Consejo General; sin embargo, el reporte de la instalación completa de las casillas se registró hasta cerca del mediodía, pues incluso en las casillas donde votaron los candidatos del PRI y del PAN, así como en la que votó el gobernador Rubén Moreira, registraron retrasos.

De hecho, la consejera presidenta Gabriela de León aseguró en la apertura de la jornada que se instaló el 100 por ciento de las casillas; sin embargo, fue hasta el informe cuatro horas después cuando se confirmó.

Ante el Consejo General del IEC, los partidos de oposición denunciaron diversas anomalías, desde la tardanza en la instalación de casillas hasta los rumores en redes sociales respecto a que la tinta utilizada y los crayones se borraban.

Aunque no se reportaron hechos de violencia, los partidos también reclamaron que tampoco permitieron el ingreso de los representantes de casilla, tema en el que además reprocharon las fallas del trabajo del Instituto Nacional Electoral (INE).

Para el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, el Partido Joven obtendrá resultados positivos al alcanzar los 100 mil votos que se fijó como objetivo.

El PREP registró que en el Distrito XVI, donde participó como candidato a legislador plurinominal, el priista Samuel Rodríguez obtuvo 40.1 puntos, mientras que el Partido Joven alcanzó en su registro por representación proporcional 3.8 puntos porcentuales.

Fuente: Excélsior y El Financiero

