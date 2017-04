Operan Bomberos de Tecomán a un 90 por ciento

*foto de archivo

Tecomán, Col.- Oscar Solís Ramírez, Comandante de Bomberos informó que actualmente trabajan en un 90 por ciento de su funcionalidad, ya que cuentan con tres unidades: una de transporte de personal, una de ataque ligero y una pipa de 22 mil litros de agua.

“Ahorita tenemos lo suficiente, estamos por habilitar otras unidades que nos fueron donadas, necesitamos conseguir ahorita el apoyo para habilitarlas, y con ello estaríamos dando un servicio al cien por ciento”, señaló.

Por otra parte, Solís Ramírez comentó sobre el grave problema de las llamadas falsas, situación que dice, no han podido controlar.

“Y pues qué podemos hacer, la ciudadanía no coopera, provoca movimientos de unidades, pérdida de combustible, movimientos de unidades que no debería de ser y que si se hace y llega a ver una emergencia ya es pérdida de tiempo, que no nos afecta a nosotros como Bomberos, afecta a la ciudadanía que en realidad la está ocupando”, aclaró.

