Mujeres independientes… Otra más de transporte…

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

GRANDES MUJERES: Reconocida conferencia dictó la periodista y escritora Ángeles González Gamio quien es miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana (SCM) corresponsalía Colima. Dicha actividad se realizó en el Archivo Histórico de la Universidad de Colima en donde “Las mujeres de la independencia” atraparon la atención de los presentes y los invitaron a realizar un viaje a través del túnel del tiempo.

González Gamio comentó que entre las mujeres destacadas están Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario, María Ignacia Rodríguez de Velasco, “La Güera Rodríguez”, Gertrudis Bocanegra, Rita Pérez de Moreno, Manuela Medina, “La Capitana”, y Antonia Nava, “La Generala”, quienes jugaron un papel muy importante en la formación de la identidad mexicana actual.

Sus vidas estaban entrelazadas con las de sus parejas, quienes se involucraron en el movimiento y en la política del país. Además, mujeres como Josefa Ortiz de Domínguez participaron en la rebelión sin que sus esposos lo supieran.

A través de una charla amena y versátil, González Gamio relató algunas anécdotas de la vida de estas siete mujeres, y mostró sus fotografías, en las que aprecian sus clases sociales y económicas: “Además de ser mujeres de mucha pasión y carácter, eran valientes, tenían mucho amor a su patria, ideales, principios, y querían una patria independiente”, dijo a reconocido medio electrónico.

Resulta muy interesante amable lector, lectora, porque en 1810 se hacían retratos de las personas, siendo esto incosteable para muchas mujeres que se sumaron a la causa, pero que en las crónicas está descrita a detalle su participación. Sería muy importante que en la próxima celebración del Día Internacional de la Mujer, se realice un evento itinerante en el que a través de la línea del tiempo, se le invite a hombres y mujeres de todas edades, a conocer la importancia de la participación de la mujer en la historia de nuestro país, creo que aparte de motivar el respeto al género femenino, es de gran importancia enseñar a los pequeños que en las papelerías para realizar tareas de la asignatura de historia, les venden láminas con rostros e imágenes de hombres en una aplastante mayoría, pero que del pensamiento y carácter de la mujer se impulsaron acciones que hoy nos permiten gozar de libertad.

OTRA MÁS DE TRANSPORTE: ¿Cuántas veces hemos renegado del incremento en la tarifa de transporte urbano porque un porcentaje de los choferes brindan pésimo servicio? Y recordará usted amable lector, lectora, que bien sea en minibús, camión urbano, taxi nos hemos encontrado con unidades en total deterioro que siguen prestando el servicio, poniendo en total riesgo a los pasajeros. Eso sin considerar las ocasiones en que hemos tenido que bajar de las unidades por fallas mecánicas o en el peor de los casos que por ir jugando “carreritas” los choferes han chocado contra otras unidades de transporte o automóviles. Creo que con todo respeto para este sector, debieron realizarse estos cambios desde por lo menos hace unos 15 años, pues si usted utiliza frecuentemente estos servicios me dará la razón que al abordar una unidad que ya venció el plazo para estar circulando no genera confianza y si a esto le sumamos los malos tratos de algunos choferes para con los usuarios, especialmente los escolares, creo que si vamos a pagar una tarifa de 9 pesos en Manzanillo, que terminará siendo como siempre la más alta que se paga en la entidad, por lo menos los manzanillenses queremos un transporte que brinde garantías de seguridad, respeto a paradas autorizadas y frente al volante un chofer que cuente con capacitación no sólo para el manejo de la unidad, sino para que en el estrés diario no recale con los miles de usuarios que todos los días atiende, que finalmente gracias a ellos, tienen un trabajo que les permite llevar sustento a sus familia.

El gran problema del transporte público son los cacicazgos que se encuentran detrás de las agrupaciones, tenemos por ejemplo a Aureliano Hernández, a Zenén Campos, Reynaldo García, quienes se sienten más poderosos que el estado y se les olvida que el dueño de las concesiones es el gobierno, por eso, la Secretaría de Movilidad hace bien en meterlos en cintura, porque los ciudadanos no podemos ser rehenes ni de los berrinches y arrebatos de liderazgos obsoletos que no responden a las necesidades actuales de la ciudadanías.

LOS REMOS DE LA PANGA

REMAZO: un loco anda suelto y lo peor, es presidente de la nación más poderosa del mundo, así es, para muestra basta ver el video del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en donde redobló el domingo su enfrentamiento con la prensa al twitear un video en el que se parodia a sí mismo golpeando repetidamente a un hombre que en lugar de cabeza tiene el logo de la CNN.

El video parece ser una versión modificada de la aparición de Trump en WrestleMania en 2007, en la que el magnate “derriba” al presidente de la WWE Vince McMahon. En las imágenes publicadas el domingo, la cabeza de McMahon fue reemplazada por el logo de CNN.

Tanto en la campaña presidencial como después de su llegada a la Casa Blanca, Trump ha atacado con dureza a la prensa, a la que acusa de dar “noticias falsas”.

“Es un día triste cuando el presidente de Estados Unidos alienta la violencia contra los periodistas”, dijo CNN en un comunicado.

“En vez de prepararse para su viaje, su primera reunión con Vladimir Putin, el tema de Corea del Norte o preocuparse por su proyecto de salud, muestra un comportamiento juvenil que no se condice con la dignidad de su cargo”, agregó la cadena.

Lo triste para Trump, es que con este video aumentó el repudio social.

