Judoca colimense viajará a Parapanamericanos; “hay que romper barreras”, afirma

Edgardo Zamora

Colima, Col.- La discapacidad no ha sido impedimento para que el judoca Guillermo Fermín Orozco Martínez, sea el abanderado colimense para participar en los Juegos Juveniles Parapanamericanos Sao Paulo 2017.

“Hay que romper barreras y todo lo que se presente como un obstáculo”, dijo el joven que es ciego de nacimiento.

El joven será uno de los 96 atletas mexicanos que se encuentre en la competición programada del 20 al 26 de marzo en Brasil, con la participación de alrededor de mil atletas de entre 12 y 21 años de edad, provenientes de 20 países.

“Me he preparado con el mejor esfuerzo posible, en cuanto a preparación física y ejercicio, soy el único colimense que viajará a la justa”, dijo para COLIMANOTICIAS.

Orozco Martínez ha competido en eventos en la Ciudad de México, Aguascalientes, Cuernavaca y Guadalajara, de donde ha obtenido medallas de plata y bronce.

“Espero traer una medalla de los Juegos Juveniles Parapanamericanos Sao Paulo 2017”.

El deportista es entrenado por Cristóbal Aburto en la Unidad Deportiva Morelos, en el área de judo, con ejercicios gimnásticos de lunes a viernes.

Mencionó que al abrirse la convocatoria para ciegos y débiles visuales por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se inscribió. Orozco Martínez expresó que han habido muchos discapacitados que se han destacado en la historia y todos pueden tener alguna habilidad o capacidad, y explotar sus capacidades tratando de cubrir la limitación que lleguen a tener.

“Más bien son barreras psicológicas, porque físicas tenemos muchas oportunidades para vencerlas”.

De tal manera llamó que todas aquellas personas con discapacidades físicas a que se animen a hacer deporte, ser más independientes con apoyo y autoestima al cien.

El judoca refirió que se tiene la gran oportunidad para que discapacitados se den a conocer y poder ser independientes, promover el empleo y entrar a campos académicos, pero se debe evitar estar en zona de confort.

“En lo personal me he sentido satisfecho y todavía me falta más, no es difícil, es una tarea compleja pero nada que no se pueda realizar. La sociedad abre perspectiva, apoya a la gente, la cultura inclusiva aquí en Colima se conforma como a nivel nacional, hay instituciones que se han promovido y sigue habiendo muchas personas que hay que tener más iniciativa, aún falta pero lleva un buen avance”.

