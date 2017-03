Flavino Ríos ingresa al penal de Pancho Viejo tras haberle dictado prisión preventiva

Redacción|COLIMANOTICIAS

Veracruz.- La tarde de este domingo el ex gobernador de Veracruz, Flavino Ríos, fue ingresado al penal de Pancho Viejo después de que un juez de control le dictara prisión preventiva de un año.

Ríos Alvarado, quien sustituyó a Javier Duarte en la gubernatura poco antes de que éste se diera a la fuga, fue detenido ayer sábado y hoy fue presentado ante el juez de control de dicho penal y se le vinculará a proceso.

El ex mandatario estuvo acompañado de su abogado Víctor Garrido Cárdenas, ex subsecretario de Gobierno.

La audiencia se celebró cerca del mediodía de este domingo en la Sala Dos de Juicios Orales de Pacho Viejo.

En entrevista con el portal Veracruzanos.info, el sucesor de Duarte señaló que confía en las instituciones judiciales y se dijo inocente de los delitos que se le acusa: “incumplimiento de un deber legal y tráfico de influencias”.

A Flavino Ríos se le señala por haberse presentado el 13 de octubre pasado en las oficinas de aeronáutica, ubicadas en el municipio de Emiliano Zapata, donde dio indicaciones de prestar ayuda en el escape de Javier Duarte.

Asegura ser inocente

En entrevista telefónica para la estación XEU, de Veracruz el ex mandatario confirmó su detención, pero aseguró ser inocente y confiaba en poder quedar libre.

“Es cierta mi detención, estoy en la Policía Ministerial ahorita. Supuestamente por tráfico de influencia e incumplimiento de un deber legal “, dijo Ríos.

A pesar de las acusaciones, Flavino Ríos aseguró que es inocente de los cargosque le imputa la Fiscalía de la entidad y dijo que no tiene responsabilidad de nada.

“Supuestamente fue por el préstamo de un helicóptero al ex gobernador. Voy a demostrar que soy inocente, que no tengo responsabilidad de nada, tan es así que andaba yo solo, ando solo”

Al ser cuestionado sobre si conoce el paradero de Javier Duarte el ex mandatario dijo que desconoce su paradero

“Ahí sí no sé nada, cada quien asume la responsabilidad de sus actos. Yo no tengo ninguna culpa de nada, así que no tengo ningún problema”, expresó.

Fuente:www.publimetro.com.mx

