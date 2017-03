ESPACIO ATLETICO

*Solo un boleto a ON y un par a la espera. *Javier Martínez, de nuevo a la magna justa. *Atletas y entrenadores tomaron nota.

Por: Candelario González Santana

¡Qué tal estimados amigos y amadores del atletismo!… Del viernes al domingo pasado en Tepic, Nayarit, se llevó a cabo la eliminatoria Regional de atletismo de ON y CJ, donde Colima solo aseguró un boleto con Javier Martínez y tiene un par en el aire, esperando marcas para ver si les alcanzará.

Esta ocasión se fue con menos gente, hubo más exigencia en las marcas de selección y pese a ello, en algunas pruebas se pasaron bastantes apuros, en otras se vio que están en la pelea, ante entidades que trabajan más que la nuestra en sus representativos.

La dirigencia del Incode, en esta ocasión, decidió que todo entrenador que tuviera un calificado fuera al Regional, para que viera el desarrollo de su atleta y de los demás colimotes en el mismo y ampliara la valoración a su trabajo y tuviera una visión general todo lo que hay que desarrollar, con lo que se tiene, para estar en la pelea de tú a tú en lo que se tiene mayor avance.

Vimos entrenadores contentos con la competencia que vieron y con el comportamiento de sus atletas, dando todo, que en la mayoría de las ocasiones no les alcanzó, pero les gustó la actitud mostrada de salir a dar lo que se ha trabajado. Enhorabuena.

LA CALIFICACION

Javier Martínez se coronó en 200mp para ir a las finales de la Olimpiada Nacional Nuevo León 2017, en forma directa, final que dominó el domingo en el estadio Santa Teresita de la capital nayarita.

Javier Martínez corrió los 200 metros en 22.87 segundos y dejó segundo lugar a Luis Tello (Mich), con 22.88 y tercero al local Leroy Virgen, con 23.37. Su mejor registró fue en la eliminatoria.

Javier Martínez se sintió cómodo en esta final, en día que comenzó con algo de nervios y a la hora de la carrera “me sentí relajado, salí rápido, era en lo que estaba fallando y al salir la curva ya iba primero, entonces como se planteó, di todo lo que me quedaba”, dijo tras su victoria

Comentó estar muy contento, porque ya no se estará al pendiente de las marcas de los otros regionales, hay que trabajar con miras a la Olimpiada Nacional y dedica este triunfo regional al entrenador (Cristian Ramos) que ahorita está al pendiente de “mis entrenamientos y competencias”, dijo.

Asimismo comentó que espera este año no vuelvan los malos momentos previo a la ON, como el año pasado, cuando se lesionó.

Desde que estaba en sexto año, Martínez Sánchez, califica a nacionales, primero escolares y luego de ON.

CORRIERON FINALES

De los otros colimotes que saltaban como favoritos, también en 200mp, Arely Ramírez quedó tercera en la de Sub 18 damas, con 26.23 segundos, por detrás de las michoanas Karla Miranda (25.76) y Jessica Godínez (26.22).

Y en los 800mp Sub 18, el esfuerzo de José Vega alcanzó para cuarto lugar con 2.00.04 y quinto Sergio García con 2.01.47.

Mientras que en las otras finales de 200mp. En Sub 16 varonil, Luis López concluyó en cuarto lugar con 23.92 segundos; y en Sub 21, Andrea Vázquez, sexta en femenil con 27.30 y Guillermo Cárdenas, sexto también, en varonil, con 22.92.

La participación de Colima cerró con el cuarto lugar del relevo 4×400 Sub 18 varonil.

Lo destacado del primer día en los 100mp y 400m, fue:

Arely Ramírez (12.80 segundos), fue segunda en100mp Sub 18 femenil, fue el mejor resultado para Colima el primer día del evento. En tanto Guillermo Cárdenas (11.30) y Luis López (11.95) fueron terceros en 100mp Sub 21 y Sub 16, y Javier Martínez en 400mp Sub 18 varonil, fue cuarto (52.24).

Por la tarde noche del primer día, se dejó ver en los 1,500mp Jose Vega, quien hizo segundo (4.08.85), en gran carrera, dando pelea siempre a los favoritos, un michoacano (4.087.40)y un jalisciense.

Los segundos lugares son los que están a la espera del conjunto de marcas, para ver si les alcanza y entrar entre las mejores siete después de los campeones de cada región que calificaron directo.

También fue segundo el relevo masculino 4×100 Sub 21, y el Sub 16 sufrió descalificación. Un día después un gran relevo femenino Sub 18 para ser segundo, pero igual descalificado por una falta en el cambio de estafeta para los 300mp.

Y en triple salto, por debajo de su mejor marca, Abigail Ramírez alanzó 13.79 para ser segundo. Siente que no le alcanzará para las mejores ocho que van al CJ. Un día antes se quedó con 59.92, 6º en longitud, por 5.88, 7º de Carlos Téllez. Y Paula Ruiz, aunque pasó los 5m, (5.10), también quedó en 5º lugar, mismo de Alan Lau con salto de 5.21 en Sub 18.

Hasta la próxima.. Coma frutas y verduras… SyB

