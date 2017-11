Entre destapes, berrinches y resbalones de los presidenciables…

La Panga

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

Ahora daremos una vuelta con lupa para analizar algunas personalidades del mundo político y es que aunque digan que los ciudadanos están hartos de la política, son de las notas más comentadas en los muros de las redes sociales, que van desde un “recuérdame bonito y por favor no llores” hasta el extremo de evocar a Paquita con “me saludas a la tuya”. Y es que los titulares informativos todos los días nos destapan y redestapan a los personajes que podrían figurar en las boletas en las elecciones federales, pero vamos a enlistar a algunas y algunos…

1.- EL REDESTAPADO: sin duda alguna ese título meritoriamente se lo ha ganado Andrés Manuel López Obrador, es un ex priísta quien lleva por lo menos dieciocho años en campaña, y esos mismos años de candidato a la presidencia de la república. Trascendió en medios diferentes señalamientos por actos anticipados “de campaña” valga la redundancia, y con todo el respeto para sus seguidores, AMLO abusa de su traje de izquierda libertadora para no sólo haber mantenido la campaña electoral más grande en la historia del país, sino que no la ha suspendido, ni nos ha aclarado de donde han salido los recursos financieros para sostener su movimiento, si recordamos que López Obrador no labora desde el año 2005, es decir, desde que dejara la Jefatura del D.F.

Ahora AMLO sigue en campaña, posando con gente de la zona rural y degustando una exquisita cena en uno de los restaurantes de comida francesa más exclusivos del país, en donde una copa de vino representa el salario de muchos días de un jornalero. Esperemos que la conciencia democrática de la ciudadanía de cabida para esta reflexión, porque así como se desgarra las vestiduras para hablar de toda la clase política, sería bueno que diera ejemplo de transparencia y austeridad.

2.- EL PREDESTAPE muchos meses llevamos viendo como los secretarios del gobierno federal sacan sus espejitos en los eventos multitudinarios organizados por el presidente Enrique Peña Nieto. Osorio Chong, Aurelio Nuño, Luis Videgaray, José Narro y José Antonio Meade, han venido apareciendo en la tómbola para sacarse la rifa y trabajarle con todo en la contienda electoral del 2018. Todos los nombres comenzaron a sonar, pero de entre todos uno de ellos se ha mantenido siempre en los comentarios de los pasillos en donde se habla de política, en los titulares informativos y en las menciones de los columnistas; me refiero amable lector, lectora, al Secretario de Hacienda y Crédito Público José Antonio Meade Kuribreña, del que se ha dicho cuenta con un curriculum amplio y con cero negativos, es decir un candidato transparente que en los últimos meses ha acompañado al presidente de la república a los eventos más importantes. Ayer Luis Videgaray Secretario de Relaciones Exteriores realizó un predestape y aunque no es la voz autorizada para hacerlo, si nos deja en claro que ya hay acuerdo y están listos para ir en combo a buscar la victoria del tricolor en las elecciones del 2018.

3.- EL BERRINCHE sin duda alguna le toca el turno a la ex panista Margarita Zavala de Calderón, ex primera dama, ex diputada federal, ex precursora del Frente Ciudadano y actual precandidata independiente, quien al no tener el éxito obtenido y ser denominada candidata del Frente Ciudadano Opositor, simplemente dijo como en el casino al jugar póker, “tomo mis fichas y me voy”. Lo que no valoró Margarita es que el pasado del sexenio más violento en manos de su esposo Felipe Calderón Hinojosa la persigue y es un fantasma que no es bien aceptado en diferentes puntos del país; situación que ha producido protestas para impedir sus actos de proselitismo político.

Margarita ya se peleó con Ricardo Anaya y con más de medio Partido Acción Nacional, ahora debe caminar por un largo pasillo oscuro donde al final se ve una luz, sin embargo hay que ser realistas y si no logra reunir las firmas, todo quedará como “un intento de lo que pudo ser”. Si solo ha logrado el 20% se ve casi imposible activar el 80% de las firmas que requiere presentar en el mes de febrero. Así que deberemos desearle que la fuerza la acompañe y tener listo el disco con la canción de “las golondrinas”.

4.- EL ABUSADILLO DESDE CHIQUILLO este título le queda a la medida a Ricardo Anaya, quien últimamente ha figurado entre los pasillos de Acción Nacional como el “Angel Malvado”, recuerda usted aquel filme de Macaulay Culkin quien en otra faceta que no era comedia representa a un niño sobre estimado que dejó que su hermana tuviera un final caótico y estuvo a punto de dejar caer un primo al precipicio??? En esa escena la madre los sujeta a ambos del brazo y después de hacer una valoración seria suelta al hijo y se queda con el sobrino… lo mismo está sucediendo con el joven Anaya, quien avanza entre escándalos por su estatus económico y ya se quitó del camino a su hermana Margarita, me pregunto si el primo es Rafael Moreno Valle, quizá con un golpe de suerte, Acción Nacional decida avalar su camino y soltar a Ricardito al precipicio, finalmente necesitan de alguien más conciliador que garantice la suma de voluntades para que avance el Frente Ciudadano Opositor.