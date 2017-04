Discuten futuros filósofos la eutanasia

*Los asistentes coincidieron en que lo más importante después de la muerte es la trascendencia, tanto espiritual como de las acciones de las personas.

Redacción|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Escuela de Filosofía de la Universidad de Colima llevó a cabo el café filosófico Colibrí con el tema de la Eutanasia. Reunidos en el Jardín de la Corregidora de la ciudad capital, las y los asistentes analizaron este polémico tema.

Como primer punto, se abordó la decisión de desconectar a una persona cuando ya no existen posibilidades de recuperación. Aquí, la mayoría de los estudiantes estuvo de acuerdo en que no es una decisión fácil de tomar para ningún familiar, y que cuando los médicos deciden que ya no hay nada por hacer, no es sencillo desprenderse de la persona enferma.

Durante la discusión se tocó el tema de la voluntad anticipada, en donde un enfermo terminal puede decidir cómo quiere morir e incluso en qué momento; sin embargo, varios asistentes coincidieron en que aún sigue siendo muy discutible este tipo de alternativas.

¿Pero cómo se puede saber cuándo una persona nunca más despertará?, preguntaban los asistentes, y aseveraron que sólo cuando se declara la muerte cerebral o muerte por paro cardiaco, es cuando ya nada se puede hacer y bien la familia o los médicos pueden tomar la decisión de desconectar a la persona.

Antes de concluir, los asistentes coincidieron en que lo más importante después de la muerte es la trascendencia, tanto espiritual como de las acciones de las personas; es decir, las obras que hicieron en vida y por las que serán recordadas.

Comentarios

Comentarios