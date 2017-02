Diálogo con el Rector José Eduardo Hernández Nava

Por: Mario Acevedo Manzano

Fue un evento de muchos compromisos y posicionamientos de las autoridades universitarias y los columnistas integrantes del Circulo de Analistas Políticos, inicio el Rector dando una panorámica general del quehacer universitario tanto histórico como futuro en los pasados y próximos cuatro años, nos dimos cuenta de la importancia de la principal institución educativa de nivel medio, superior, educación continua, investigación y extensión universitaria y la pasión y compromiso del Rector por lograr hacer de la U de C una de las mejores universidades públicas de México.

No tenía el gusto de conocer al Maestro en Administración José Eduardo Hernández Nava, me cusa muy buena impresión al encontrar en el a un universitario comprometido con la Institución que representa y hacer llegar los beneficios de la educación, investigación y extensión universitaria a la mayaría de los colimenses que necesitan una formación profesional para accesar al mercado laboral y mejorar sus condiciones de vida, además, fue notorio, la preocupación del Rector por mantener el equilibrio entre todos los representantes de la comunidad universitaria, ya que, así lo dijo; la universidad de colima son todos los sectores que la forman, tanto académicos como estudiantes, trabajadores y egresados, jubilados y sus familias que hace de la U de C una comunidad que vive y trabaja en armonía para cumplir sus fines de realizar educación con responsabilidad social.

En las relaciones de la U de C con los Poderes públicos el Rector nos dijo de los proyectos conjuntos con el Gobierno del Estado y las finas atenciones recibidas del C. Gobernador para con la Universidad, (debemos recordar estimado lector que el Gobernador Peralta ya pago la deuda que dejo el gobierno anterior) y en lo futuro, se tiene previsto coadyuvar en la plena realización de la implementación de las políticas públicas del gobierno del Estado, agrego, mantener excelentes relaciones con los gobiernos municipales y puso el ejemplo de la cooperación entre el gobierno municipal de Manzanillo y la Universidad al recibir en donación terrenos para futuros centros educativos en el Municipio, en especial un nuevo bachillerato en los límites con el estado de Jalisco, le dio un reconocimiento a la Alcaldesa Lic. Gabriela Benavides y por su voluntad y cooperación con la educación universitaria en el Municipio de Manzanillo, también nos informa el Rector, se realizara otro Bachillerato más en el municipio de Tecoman. Con el gobierno federal mantiene relaciones institucionales con la subsecretaria de enseñanza superior de la SEP en la ampliación del presupuesto universitario y nos dijo que prácticamente en el presente año por la disminución de los recursos fiscales federales no tendrán aumento presupuestario, a pero eso sí, el subsecretario les pidió a los Rectores de ANUIES apoyo para el Presidente Peña. Resalto también, el apoyo al pluralismo ideológico y político de los diversos partidos, señalando como en las pasadas elecciones estatales se invitó a todos los candidatos de todos los Partidos a una discusión amplia y abierta sobre la oferta política de cada uno, dándole a la UdeC el carácter de universal y abierta a todas las corrientes del pensamiento político y social.

Formar universitarios con mística de servicio a sus comunidades de origen, forjar innovadores que contribuyan al desarrollo económico regional, favorecer el intercambio y la movilidad internacional de los estudiantes y egresados, por igual, la doble titulación y las dobles carreras son parte de los objetivos institucionales para hacer de la UdeC un centro educativo de excelencia.

Asistieron a la reunión entre el Rector y el Círculo de Analistas los funcionarios universitarios de las coordinaciones: académica, investigación científica, innovación, comunicación social e informática, por su parte los Analistas le preguntaron al Rector: de las cuotas universitarias, de la participación de la UdeC en el combate a la inseguridad, de los apoyos a los estudiantes expulsados por Trump, de la vinculación de la UdeC con las familias y empresas, de la importancia de aportar mano de obra calificada en investigación criminal para combatir la inseguridad pública y a todas las preguntas el Sr. Rector tuvo cabal respuesta, resaltando la puesta en marcha de un nuevo Comité ciudadano en donde se podrá proponer la satisfacción de las necesidades educativas de los colimenses.

