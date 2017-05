Debe existir corresponsabilidad de los padres en el cuidado de los niños: Maldonado

Edgardo Zamora|COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Tras calificar de lamentable y dolorosa la desaparición de Kelsy Naomi Castañeda Córdova, de 8 años de edad, en Tecomán, el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública del Estado de Colima, Carlos Maldonado Orozco, expresó que la sociedad debe extremar precauciones con sus hijos.

El viernes pasado, la menor de edad salió de su domicilio ubicado en la colonia Miguel Hidalgo en Tecomán, para ir a la playa a ayudar a una persona a vender donas; sin embargo ya no regresó.

La niña fue reportada como desaparecida, por lo que la Coordinación Estatal del Sistema Alerta Ámber envió la información a los medios de comunicación y a las dependencias de gobierno responsables para dar con el paradero.

Maldonado Orozco expresó que debe haber corresponsabilidad de la sociedad con la autoridad.

“Si bien una obligación de la autoridad es garantizar la seguridad de todos, creo que hoy por la condición que guarda el Estado y país, debemos estar cuidadoso de nuestra familia, hermanos, hijos, ancianos, no podemos sólo transitar por la ciudad sin extremar precauciones, debemos ser cautelosos más que en años anteriores”.

Añadió que las familias deben ser precavidas, mantenerse cercanas, comunicados, e inclusive mantener códigos o protocolos para estar ubicables, y en el caso de los menores estar acompañados.

Mencionó que para ello, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública del Estado de Colima lanzará una campaña de autocuidado, en el que se incluirá cómo prevenir la desaparición de personas.

“Como Consejo Ciudadano en el tema de la seguridad nos debe de unir, no de dividir, ante los hechos de inseguridad debemos fortalecernos la ciudadanía con los tres órdenes de gobierno, es decir, si no lo vemos como trabajo conjunto y articulado no saldremos adelante”.

