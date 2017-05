Los árbitros hablaron primero con Iñárritu

Por: David Medrano

Ayer estuvieron Roberto García Orozco y José Luis Camargo en las oficinas de la Federación, y hablaron directamente con Héctor González Iñárritu para informarle que los agremiados a la AMA que ellos presiden no estaban de acuerdo con su permanencia como presidente, y que en un par de horas emitirían un comunicado respetando la decisión del TAS sobre los casos de Triverio y Aguilar, y que en el mismo documento señalarían que no estaban de acuerdo con su presencia en la Comisión. Un par de horas después el comunicado se hizo público y los más de 600 silbantes dejaron en claro que ya no quieren a Iñárritu como su jefe.

No van

En la lista de árbitros concentrados para la Liguilla sorprende que no estén Roberto García y Fernando Guerrero. En el caso de Roberto pitó pocos partidos y no le alcanzó para llegar, aparte que en las próximas horas viajará a Corea para el Mundial Sub 20. En el caso del ‘Cantante’ Guerrero, el silbante sigue ‘congelado’ por la Comisión por la situación que se presentó en los exámenes antropométricos y no pita desde la Fecha 5.

Esperanzado

Se fue a China el DT de la Selección Sub 20, Marco Antonio Ruiz, confiado en que el América les pueda prestar a Edson Álvarez para jugar el Mundial de la especialidad que inicia el 20 de mayo, en Corea. La gente de Selecciones había acordado con Ricardo Peláez que Álvarez viajara después de la última jornada y que no jugara la Liguilla, empero, Peláez ya no está.

