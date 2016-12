Advierte Secretaría de Salud el riesgo de quemaduras e intoxicaciones en invierno 

*Es necesario ser corresponsables en el cuidado de la familia y adoptar medidas para prevenir estos tipos de accidentes

Colima,Col.-Las intoxicaciones por monóxido de carbono o gas, así como las quemaduras, son los dos accidentes más comunes que se presentan en el hogar durante los meses de invierno que va de noviembre a febrero, informa la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.

Por lo anterior es necesario ser corresponsables en el cuidado de la salud y adoptar medidas para prevenir estos tipos de accidentes que ponen en riesgo la integridad física y el estado de salud.

Estas intoxicaciones, se registran por una mala ventilación, debido a la etapa invernal y al mal estado de los aparatos de gas o leña que utiliza la población que vive en zona rural para dar calor a sus hogares; mientras que las quemaduras en niños mayoritariamente se dan por descuido de los padres de familia.

En este sentido, las quemaduras más frecuentes en esta época se presentan por contacto corporal térmico, tales como líquidos calientes, fogatas o anafres en el interior de las viviendas o aparatos que generen cortos circuitos y daños a las instalaciones eléctricas.

Otros predisponentes a las quemaduras son los calentadores de agua regulados demasiado altos, cigarros encendidos, fuego para cocinar, radiadores o estufas, enchufes en mal estado y cableado eléctrico inadecuado o defectuoso, factores con los que se debe tener cuidado.

Los signos y síntomas de las quemaduras dependen de la gravedad y del tipo de lesión, aunque por lo general hay zonas rojizas o blanquesinas, con o sin sensibilidad al tacto, con o sin ampollas y exudado fibrinoso.

Para controlar este tipo de accidentes es recomendable no aplicar ningún remedio casero, cortar con tijeras la ropa y quitársela, no desgarrarla; cubrir con tela limpia las zonas afectadas y no lavar ni aplicar alguna sustancia, y acudir a la unidad de salud más cercana.

Para prevenir las quemaduras en el hogar, la Secretaría de Salud sugiere colocar los calentadores eléctricos en lugares fuera del alcance de los niños; no colocar líquidos calientes en lugares donde el niño los alcance y los pueda derramar al intentar tomarlos y no prender leña dentro de la vivienda.

También usar fogones en alto, fuera del alcance de los niños; asegurarse que las instalaciones eléctricas y de gas funcionen adecuadamente, además de revisar el adecuado funcionamiento de las series de luces navideñas para evitar su sobrecalentamiento.

