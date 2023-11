Virgilio Mendoza, un buen prospecto al Senado: Gaby Benavides

*Dice que a ella le interesa regresar a un cargo de elección popular en Colima; pero no descarta la reelección en el Senado.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Senadora de la República Gabriela Benavides Cobos “destapó” al dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Virgilio Mendoza Amezcua, como candidato a sucederle en la Cámara Alta del Congreso de la Unión. “Sería un buen prospecto”, dijo.

Sin embargo, la Senadora no se descartó para buscar la reelección, asentando que “me interesa regresar a Colima en un cargo de elección popular, ya sea diputada local o presidencia municipal de Manzanillo”.

Dijo que a ella le interesaría más trabajar en el Estado, pero si la dirigencia nacional hace la propuesta de que vayamos en lo nacional, “a quién no le gustaría reelegirse, pero si no nos toca tampoco pasa nada, yo sé trabajar desde cualquier espacio”.

Benavides Cobos dijo que ella ha trabajado como regidora, como diputada local, como presidenta municipal. “Me encantaría estar más presente en Colima, pero a final de cuentas respetaré la decisión, porque al final viene un tema; el género en las candidaturas.

Afirmó que “yo he sido muy clara, no pasa nada si no hay posibilidad de reelegirse, recuerden que no nada más soy yo, vamos en equipo y es un trabajo en equipo, ahí está Virgilio (Mendoza), también puede ser un candidato al Senado, él fue nuestro candidato a gobernador, entonces suena lógico que alguien que tuvo más de 36 mil votos en el estado, puede ser un buen candidato al Senado, a mí me interesaría más que él fuera, pero a final de cuentas todo depende de las negociaciones”.

Sobre si su futuro político se encuentra en el estado, dijo que le gustaría, si en la presidencia municipal o en una diputación del Congreso local.”Cualquier de las dos yo creo que hay muy buena posibilidad, pero dependerá de si vamos solos o vamos en alianza”.

Afirmó que aún cuando a nivel nacional ya existe una alianza parcial entre el PVEM y MORENA, ya que solamente en 22 estados irán aliados, pero en diez entidades irán solos los partidos, de acuerdo a lo pactado hasta este día.

Derivado de ello, dijo la Senadora manzanillense, que “aún no sabemos de la alianza que le va a tocar a Colima, ya quedó firme que ingresó a esa alianza con MORENA y PVEM, donde además está participando el PT”.

Gabriela Benavides dijo que una vez que pasó el informe de la gobernadora Indira Vizcaíno, ya empezarán a ver las pláticas que se tendrán entre los representantes de los partidos políticos para empezar a tomar decisiones.

Mencionó que en esta alianza parcial, los partidos tienen derecho a buscar una reelección, “pero a final de cuentas quien fija los acuerdos políticos son los partidos políticos, los que se sientan (en la mesa de negociación), son los líderes nacionales y son los que determinarán cómo habrán de jugar en esos 22 estados que conforman la alianza.

Confirmó que en la alianza federal en Colima irán juntos MORENA, PT y Verde, “ahora en qué posiciones, bueno eso es lo que habrán de determinar; hay una propuesta pero aún no está firme, todavía no se determina”, concluyó.