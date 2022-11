Vigentes todos los Juicios Políticos contra ex funcionarios: Reyna

*A Nacho Peralta se le podría notificar por edicto.



Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- El presidente de la Comisión de Responsabilidades en el Poder Legislativo, Armando Reyna Magaña, afirmó que los 10 procedimientos de juicio político que se siguen en contra de funcionarios estatales y municipales de pasadas administraciones “se encuentran vigentes” y “avanzan conforme a lo establecido por la Ley”, incluyendo en ello al Juicio que se sigue en contra del ex gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.



El legislador de Morena afirmó que el periodo para instrumentar y resolver el juicio político en contra del ex gobernador Ignacio Peralta Sánchez “no ha vencido”, por lo que dicho procedimiento sigue activo en el Congreso del Estado y reconoció que “no se ha podido notificar al ex mandatario”, sin embargo agregó que en el último de los casos “se le notificará mediante Edicto”, lo cual se encuentra estipulado en la Ley.



Reyna Magaña señaló que no dejarán que se venzan los términos legales en este asunto.



Es de mencionar que se ha cumplido ya un año de que José Ignacio Peralta Sánchez dejó el Gobierno Estatal y ante la posibilidad de que al cumplirse un año de que el ex mandatario dejó su cargo en el Poder Ejecutivo, feneciera el plazo para buscar una sanción a través del juicio político, el legislador rechazó que el tema ya haya vencido.



Explicó que de acuerdo con la legislación vigente, el proceso del juicio político comienza cuando se admite la denuncia, y en este sentido dijo que “corre un año para concluir el procedimiento. Entonces si nosotros admitimos la denuncia en la Comisión de Responsabilidades en febrero o marzo, tenemos todavía unos meses”.



Armando Reyna dijo que la Comisión a su cargo admitió en esa fecha la denuncia de juicio político en contra del ex gobernador, “por lo que a partir de ahí tenemos un año para resolver, es decir en marzo del próximo año”.



“Estamos en tiempo para notificar, que es lo que todavía queda pendiente en este asunto, pero ya estamos trabajando en eso”, manifestó el legislador por el municipio de Tecomán.



Sobre el resto de Juicios Políticos que se analizan en la Comisión de Responsabilidades afirmó que “ninguno prescribirá al vencerse los términos, tengan la confianza de que actuaremos conforme a los tiempos, incluso algunos van muy avanzados, entre ellos el del ex alcalde Leoncio Morán Sánchez”, concluyó.