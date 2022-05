Vecinos de la zona Centro en Tecomán piden al ayuntamiento poner orden en quioscos

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Comerciantes establecidos y vecinos del Centro histórico, se pronunciaron porque el ayuntamiento cumpla con la reglamentación y ponga orden con el comercio ambulante y con las personas que tienen posesión actualmente de los quioscos del andador 18 de Julio.

Guadalupe Santos, Gloria Sánchez y Jesús Preciado, lamentaron las condiciones en las que se encuentra el Centro histórico de Tecomán, pues de tener en un inicio 7 u 8 comerciantes hoy ya está lleno y sin dar espacio para que los ciudadanos caminen.

Guadalupe Santos dijo que son demasiados y el problema mayor es la manera en que trabajan y se conducen, “la gente no puede pasar, es más yo ni siquiera paso por ahí, mejor me voy por otra calle porque no puede uno ni caminar”.

Por su parte, Jesús Preciado, de oficio relojero, exigió al ayuntamiento que aplique el reglamento y que tenga la inteligencia de reubicarlos.

“No es justo con una sola familia tenga tres o cuatro locales y lo que les pedimos es que tengamos un Tecomán limpio, moderno y funcional”.

A su vez, la señora Gloria Sánchez lamentó que los actuales comerciantes se hayan ampliado con tanta mercancía, por lo tanto ellos ocupan un local amplio ya establecido, “no pueden estar ahí ampliándose , yo diría que el Ayuntamiento y el Cabildo pongan mucha atención en eso, los quioscos son chiquitos, no son para tener metros y metros de mercancía”.

Los entrevistados exhortaron a los actuales comerciantes de los quioscos a que paguen impuestos y se vayan a un local establecido.