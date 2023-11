Vacuna contra el VPH es en una sola dosis, para niñas de quinto grado y de 11 años no escolarizadas: Salud

CN COLIMANOTICIAS

Colima.- La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Colima señaló que el esquema para la vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) -asociado a la aparición del cáncer de cuello uterino-, quedó como unidosis en niñas de quinto grado de primaria y de once años no escolarizadas, por lo que este año 2023 se aplica una sola dosis a esta población blanco.



Añadió que este esquema para la vacuna contra el VPH se actualizó derivado de las recomendaciones que hizo en 2022 el grupo de personal experto en asesoramiento estratégico sobre inmunización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y del Grupo Técnico Asesor de Vacunación.



La Coordinación Estatal de Vacunación de la dependencia expuso que debido al desabasto de vacunas a nivel internacional durante la pandemia por Covid-19, se presentó un rezago en la aplicación de este biológico en la República Mexicana, por lo que el Programa de Vacunación Universal en 2022 llevó a cabo la primera campaña de mitigación del rezago de esquemas de vacunación contra el VPH.



Recordó que para dar continuidad a dicha intervención, las instituciones del Sector Salud realizan del 11 de septiembre al 15 de diciembre la segunda campaña sectorial de vacunación contra esta infección, apegándose al nuevo esquema de vacunación unidosis vigente.



Explicó que la población blanco de esta campaña de vacunación son niñas de quinto y sexto grado de primaria, así como de 11 y 12 años de edad no escolarizadas, y niñas de primer grado de secundaria y trece años de edad no escolarizadas.



También se considera a la población de riesgo: mujeres cisgénero y transgénero de 11 a 49 años que viven con VIH, grupo en el que se deberán aplicar tres dosis con intervalo de 0-2-6 meses o al menos dos dosis con intervalo de 0-2 meses.



Esta campaña también contempla a población rezagada, es decir, a niñas de segundo y tercer grado de secundaria, así como de catorce y quince años no escolarizadas, siempre y cuando no hayan recibido al menos una dos de vacuna contra el VPH en años previos.



Recordó que esta vacuna se aplica en las escuelas y también en las diferentes unidades de salud del estado de Colima.