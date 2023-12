UN CAMBIO CON RUMBO

AMANECER POLÍTICO

Por: Felipe Díaz Cortez

Los adversarios de AMLO creen, equivocadamente, que atacándolo van a convencer al electorado de darles su voto, craso error, entre más lo golpean, más se encabrona la gente.

Y mientras los opositores lo atacan, él entrega apoyos directos a todo mundo que los necesita, principalmente en las clases populares y zonas marginadas. Lo mismo se hace en todos los estados con gobiernos de Morena y afines.

En Colima no es la excepción, nuestra gobernadora le a puesto énfasis en las áreas educativas y de salud, porque un pueblo sano y preparado puede enfrentar todos los retos que vengan.

Hace algunos días, la gobernadora nos explicaba que en los dos años de su gobierno se han ahorrado más de mil millones de pesos, mismos que se han destinado a los apoyos educativos como becas, computadoras, uniformes, útiles escolares, mochilas y en el área de la salud al suministro de medicamentos y reparación de centros de salud.

Al mismo tiempo se viene apoyando con sillas de ruedas, muletas y andaderas a quienes requieren de estos para una mejor movilidad en el desempeño de sus actividades cotidianas.

Por supuesto que no vemos aquellas obras faraónicas o de relumbrón que sólo servían para llenarles los bolsillos a los políticos en turno. Eso se acabó, no porque no sean necesarias, sino porque las prioridades son otras. Primero hay que resarcir los daños que provocaron los gobiernos del pasado, por omisión o dolo, la justicia es tardada en ocasiones, pero llega y lo vemos cada día en las acciones del Gobierno de México y los gobiernos emanados de Morena. Cierto que falta mucho por hacer, pero los gobiernos de la 4T no están cruzados de brazos.

Este México nuestro tiene rumbo.

ASPIRANTES

He visto que algunas personas están buscando candidaturas, sobre todo en la oposición, que de política no saben ni pizca y peor aún, están siendo apadrinadas por políticos más quemados que las cenizas del volcán de Colima.

Lo que me lleva a pensar que no buscarán el cargo, sino los recursos que el INE les regala. En el caso de las presidencias municipales, a lo mejor logran una regiduría. Pero a lo que van es a quedarse con el billete del pueblo.

Mas de alguna de las personas que buscarán cargos por elección están siendo aventadas al ruedo sin capa y tengo entendido que son varias las que son empujadas porque por su gusto no le entrarían al juego.

Sería bueno que antes de lanzarse por las candidaturas hicieran un recuento de su pasado porque ya dentro van a salir cosas que mejor ni les cuento, principalmente si tienen que ver con la desintegración familiar.

LAS DE XÓCHITL

Xóchitl se lanzó contra el presidente AMLO por la supuesta desaparición de algunos organismos autónomos, quizá impulsada por la COPARMEX, pero el presidente ya les dijo, esos organismos son tapadera de todas las cochinadas de los gobiernos neoliberales y fueron creados para legitimar la corrupción. La Cuarta Transformación consiste en eso, en terminar con toda la corrupción, sea de donde sea.

No es posible limpiar la sala de la casa mientras en la cocina, los cuartos y los baños hay un cochinero. No podemos olvidar que los gobiernos de antes crearon una serie de organismos, entre fideicomisos y otros, sin importar los nombres, para consolidar la corrupción, al grado de hacer creer a los funcionarios en turno que robar era parte de su cargo y de su función.

En un principio el presidente AMLO nos dijo que era necesario limpiar todas las escaleras y todos los rincones y eso es lo que ha hecho a lo largo de su mandato. El nuevo régimen debe estar sentado en bases limpias, honestas y transparentes. Tampoco hay que olvidar que una manzana podrida, daña a todas las que estén en su derredor.

Así que los organismos autónomos que huelan a podredumbre deben ser eliminados por otros sin olores fétidos.

Del mismo modo, debe hacerse una revisión de todos los organismos creados por los neoliberales, para evitar la duplicidad de funciones y el derroche de los recursos del pueblo, mismos que se le pueden regresar en apoyos y obras que beneficien a todos. No es quitar por quitar, lo que se hace es de manera racional y consciente.

AL MARGEN

El ajedrez político a veces se juega limpio, a veces, no siempre. Por eso creo que Riult Rivera algo tuvo que ver en la decisión repentina de Margarita Moreno. También pudo ser una negociación entre ambos.

Por lo pronto, Margarita ya es naranja, pero lo interesante es ver que los “machuchones” del PRIAN no se la jugarán por medio del voto, sino por la vía de las plurinominales. Quieren ir a la segura y no arriesgar a ser exhibidos el próximo mes de junio. Hacen bien, porque serán todo lo que quieran, menos tontos.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.