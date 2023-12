TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano.

Cuando era gobernador Fernando Moreno Peña, fue duramente atacado por algunos discordantes de la modernidad y el desarrollo, que su gobierno manejaba. Por aquella época escribí una columna en la que señalé qué, aunque él no necesitaba quien lo defendiera, yo iba a comentar algunos aspectos que beneficiaban a la sociedad y que formaban parte de su programa de trabajo y así lo hice.

Lo hago desde que soy comunicador, siempre que me nace, con cualquier servidor público que a mi juicio, está trabajando bien. De pronto eso me trae jocosas interpretaciones en el sentido de que pertenezco a tal o cual partido. A veces amanezco amarillo y no por ictericia, otras veces tricolor y en muchas otras, por el gobierno actual, del color de la tierra, es decir, moreno. Reconozco que también he sacado la escoba contra aquello que me parece injusto, falso y despreciativo en detrimento social, nunca personal, nunca.

Hoy ante el duro golpe que recibieron quienes gobernaron de una manera distinta y motivaron a la población para que votara por una opción diferente, veo con satisfacción el esfuerzo presidencial que se ha comprometido con la gente que menos tiene y sin distingos, sirve parejo. “Algunas personas solo hablan porque tienen boca”, decía mi madre cuando de difamar se trataba. Eso pasa hoy, ya lo he señalado, las redes sociales se han convertido en el cielo y el infierno al servicio de los usuarios.

Lo que leemos y observamos en lo cotidiano, depende pues, de lo que cada quien trae en su interior, y si no, fíjese amable lector lo que dicen las personas que usted conoce, aquí y en marte, cada persona da lo que tiene. Hablando en términos de nuestro Colima, la cuchara saca lo que tiene la olla, ni más ni menos. Con lo anterior quiero decir que somos humanos, y que la vida es como en la casa del jabonero, quien no cae, resbala.

Lo he señalado, no todo el pasado fue malo ni todo el presente es bueno, mas no es un presidente ni cualquier cargo que tenga representatividad política o social, el responsable de fallas o aciertos, somos nosotros los mexicanos que tiramos basura, que nos pasamos un alto, que damos mordida, que hacemos una tranza, que criticamos duramente pero en casa, ignoramos en donde están nuestro hijos y nuestra relación de pareja no funciona o lo hace a medias. Somos los que nos hacemos víctimas de un sistema, somos los que compartimos basura en las redes y sostenemos que es algo real sin haber investigado.

Somos aquellos que nos desgarramos las vestiduras ante el acierto del color ajeno y aplaudimos los errores del color que nos agrada. Somos los viejos que hemos perdido el rumbo y ciegos de pasión por el color, nos olvidamos de encauzar a la juventud hacia el amor a nuestro país. Somos los doble cara que militamos en el pin, y andamos buscando una oportunidad en el pun. Somos los resentidos con tal o cual servidor público que no solo no llenó nuestras expectativas, sino que jamás nos peló durante su mandato. Somos aquellos que dejamos de percibir las dadivas de los poderosos en turno, los olvidados. Somos aquellos que obligados, cumplimos con el pago de impuestos que beneficia a nuestra sociedad, somos muchos los que dejamos de amarnos en México y así, no se pinches puede. Pues cada día, algunos corremos el riesgo de corregir al necio y con ello, echarnos un alacrán al seno.

ABUELITAS:

La pasión que nace del interés, trae vueltos locos a muchos partidistas que olvidan su compromiso social y buscan solamente su propio beneficio. Ese es el motivo real de las diferencias, insisto, el amor es al dinero y a las posiciones que da el poder, no a la gente que necesita un oído que les escuche y una voz que les represente. Observe usted amable leyente… por sus frutos los conoceréis. Es cuánto.

*Las opiniones expresadas en este texto de opinión, son responsabilidad exclusiva del autor y no son atribuibles CN COLIMANOTICIAS.