TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano.

Agradezco a quienes me leen, y a quienes me solicitan escribir sobre temas diferentes a los cotidianos.

Hoy quiero compartir con ustedes un aspecto muy interesante en relación a papá y mamá, cuando uno se da cuenta que repite patrones del padre o de la madre y desea cambiar… ¿Qué sucede? Especialistas en transgeneracional dicen que, en algún momento, en todos los linajes, nacerá un alma que escoge llevar la curación a sus ancestros. En consecuencia, quien tiene la iniciativa y el valor de sanar rompiendo patrones, es que ha escuchado el susurro generacional para corregir su descendencia.

Me refiero a los buscadores natos de caminos de liberación para el árbol genealógico. Estas personas tienen características muy específicas y claras, se reconocen muy fácil. Usted que me lee puede ser uno de ellos o tener en su familia un destacado enlazador de mundos. ¿Como son o quiénes son? empecemos con aquel al que llamamos la oveja negra de la familia, otro es el que rompe con las tradiciones y costumbres, uno más, el que ve los errores de la familia y los quiere cambiar y que decir de la persona que saca a relucir los secretos de familia. Más allá encontramos al que se vuelve holístico y espiritual y desde luego, el que no se siente parte del clan familiar y finalmente el raro de la familia.

¿Le dicen algo los anteriores conceptos, o le checan? Permítame hacer un agregado, Los criticados, juzgados e incluso rechazados, esos, por lo general, son los llamados a liberar el árbol de historias repetitivas que frustran a generaciones enteras. Ciudadanos comunes, personas juzgadas e incluso mal vistas, pero están haciendo un papel sumamente importante. Aman a sus ancestros, velan por su clan y se esfuerzan por superarse a sí mismos. Y es posible que esta hermosa alma seas usted amable leyente, recuerde, todos somos la presencia divina.

Es innegable entonces, que el nuevo ser humano encontrará su religión en la naturaleza, no en quienes adoran estatuas, sino en los árboles vivos que bailan al viento. Buscadores de la verdad, generadores del bien, miembros de una nueva sociedad que leerá la sagrada escritura de la madre tierra, y con ello, buscará descifrar los misterios de la vida, sin tratar de desmitificarla.

Dicho de otra manera, somos testigos del nacimiento de una nueva raza, el nuevo ser humano no romperá los ciclos naturales, los respetará haciéndose uno con la Tierra, el aire, el agua, el fuego.

Ese nuevo ser humano será amor porque ya habrá entendido que somos una unidad que se dispersa en la tierra simplemente para amar.

Ya no podemos vivir aislados, es necesario que hagamos un alto en nuestro camino y revaloremos nuestra meta. No esperemos a que el destino nos alcance.

