TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano.

Mi casa se estaba quemando y sólo podía salvar una cosa. Decidí salvar el fuego. No tengo dónde vivir pero el fuego vive en mí. Y me defiende discretamente de todo lo impuro. Mi futuro ya no es importante. Sólo cuenta la intensidad del instante». Jean Cocteau.

Cada vez que nos conectamos con otra persona en cualquier forma, activamos un cordón energético con ella. A medida que continuamos a través de la relación, el ADN y la información como pensamientos, emociones y sentimientos se comparten con el “otro”. Este cable tiene la capacidad de compartir energía y transmitir una alta frecuencia de comunicación, lo que puede explicar por qué a menudo nos sentimos tan conectados telepáticamente con nuestras parejas, familiares o amigos cercanos. Cuando el cordón está sano, puede crear un intercambio de fuente de energía vibrante, pero cuando el cordón no es saludable, a menudo puede llevar a sentirse controlado o agotado de energía.

La mayoría de nosotros podemos saber, de manera intuitiva, qué tan fuerte es nuestro cordón con alguien, pero si no está seguro, una buena medida es qué tan fuerte o con qué frecuencia piensa o siente hacia alguien, especialmente si los pensamientos son obsesivos, manipuladores o temerosos. Una de las herramientas más valiosas que aprendí en los últimos años es cómo cortar los cordones energéticos con otros para recuperar mi poder y ser soberano y libre en mi energía. Especialmente cuando se trata de relaciones, cortar el cordón puede ayudar a romper los lazos energéticos creados y puede ayudarlo a seguir adelante para recibir nuevas oportunidades en su vida.

¿Le ha pasado que estando en casa u otro lugar, piensa en una persona y esa persona se manifiesta? Es decir, ¿llega o llama? Así es la comunicación energética, antiguamente le pusieron el nombre de telepatía. Ya comenté una vez, que todo es movido por una energía, de manera especial, los humanos tenemos un radio de acción aproximadamente de siete metros a nuestra redonda. O sea, mi energía está constantemente interactuando con la de otros seres y en consecuencia, vibrando al unísono o de manera discordante, según sea la energía del más fuerte.

Es necesario saber, decidir, que queremos conservar y que no, pues a medida que avanzamos en nuestras vidas, creciendo, aprendiendo, evolucionando, necesariamente debemos dejar ir lo que ya no nos sirve. Cuando dejamos ir, creamos espacio. Este espacio es el de potencial, de posibilidad para otras experiencias. Muchas personas se quedan atoradas en su pasado y cada vez que se topan con alguien que despertó su incomodidad en otro momento, reviven la emoción sentida. Necesario entonces vivir en nuestro presente y para ello podemos ayudarnos con nuestra respiración consciente.

Naturalmente esa, esa es otra historia.

ABUELITAS:

Fiel a las tradiciones municipales, la señora Luz Díaz fue reconocida con motivo del día de la mujer. El Premio Municipal a la Mujer Villalvarense, usted la ha visto recorriendo las calles y empujando su carrito con el toro, ataviada elegantemente al estilo de la fiesta charrotaurina. Bien que el ayuntamiento reconozca a quienes representan un icono en la fiesta popular y que sea gente de pueblo, gente sencilla y con todo respeto, no por compromiso o cuestiones políticas, como suele suceder. Es cuánto.