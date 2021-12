TONALTEPETL

Por: Gustavo L. Solórzano.

El miedo es capaz de paralizar a quien lo vive, o darle fuerza para realizar una proeza increíble, depende del manejo que le demos.

Parece que fue ayer cuando el rector en turno colocó la primer piedra de lo que habría de ser la casa del jubilado en el municipio de Tecomán. Era el año 2017 cuando el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Universidad de Colima, Guillermo Torres García, atestiguó con gratitud, el arranque de una gestión importante para su gremio.

En el presente, un nuevo rector y un nuevo presidente de la casa del jubilado en este próspero municipio, asistieron para asignar el nombre de Guillermo Torres García a ese importante espacio de recreo. Merecido sin duda, ese reconocimiento que recae en la persona del Contador Torres García, destacado docente universitario. Desde estas modestas líneas, me sumo a ello, gracias maestro Guillermo por compartirnos su conocimiento en el bachillerato tres de nuestra casa de estudios.

Y ya que ando sobrevolando por estos aires, quiero expresar mi reconocimiento al Mtro. Martín de Jesús Robles de Anda, Director de educación media superior de la U. de C. quien viene trabajando con acierto y eficiencia, una acertada, como lo comente en su momento, decisión del rector, haberle asignado esa responsabilidad. Docente actualizado, conocedor y sensible a las necesidades estudiantiles. Institucional a toda prueba y Robles de Anda, proyectó en su tiempo al Conalep, contribuyendo a elevar no solo su nivel educativo sino la imagen que se tenía de la institución. Hombre valioso pues, que forma parte del equipo rectoral.

¿Ya respiró el ambiente navideño? ¿Verdad que si? Ya se siente la nostalgia y la alegría del reencuentro con el hijo del hombre. Porque ese es el único y verdadero motivo, celebrar el cumpleaños de Jesús. Créame, ningún regalo sustituye un abrazo sincero, de esos fuertes que nos sacuden el alma y traen tanto bien al cuerpo. Con las precauciones que usted quiera, pero que nadie le detenga de convivir con su familia, con esos seres que usted ama y le aman. Estamos en semáforo verde, andan diciendo que lo van a cambiar a amarillo o hasta rojo, ¿Usted cree?, como dice la canción, “no hagas caso, son rumores”.

Adorne su casa y si sus luces ajustan para más, adorne la del vecino, adorne su vida, llénela de alegría, perdone sus exigencias, suavice su paso y abrace, abrace mucho, nadie sabe cuándo dejaremos de hacerlo.

Hoy estamos vivo, elevemos una plegaria por aquellos que cumplieron su ciclo, por los suyos y los míos, por los de todos. Demos gracias y caminemos compartiendo lo mejor.

ABUELITAS:

Todos los ciudadanos estamos sujetos a las leyes, todos. Importante que hoy tengamos un presidente que se ocupa de que quien incurra en un acto ilícito, responda ante la ley. Sin duda, quienes representan una autoridad institucional, son los primeros obligados a cumplir y hacer cumplir las leyes que emanan de nuestra constitución. También es necesario ser claros y en apego a la ley, evitar malos entendidos, contribuyendo así, al bienestar social en todos los aspectos, el buen juez por su casa empieza y si no, que la Colima lo demande. Es cuánto.