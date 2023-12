Tiroteo en universidad de Nevada, Estados Unidos

*Autoridades señalaron que el sospechoso quedó detenido.

CN COLIMANOTICIAS

Estados Unidos.- El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, informó que atiende los reportes de un sujeto que realiza un tiroteo en el campus de la Universidad de Nevada, Las Vegas.

#BREAKING We are responding to preliminary reports of an #ActiveShooter on the campus of UNLV near BEAM Hall. There appears to be multiple victims at this time. Please avoid the area and we will have more information soon. pic.twitter.com/iylYGPhr33

— LVMPD (@LVMPD) December 6, 2023