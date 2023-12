SSP y UEPC dan a conocer el Plan Operativo Guadalupe-Reyes 2023

* SSP desplegará 87 unidades: patrullas, moto-patrullas, bici-patrullas, cuatrimotos, patrullas, con 745 elementos operativos y de vialidad. *UEPC tendrá paramédicos, oficiales y voluntarios con camionetas Pick Up, ambulancias, una Unidad de Rescate, unidades de combate a incendios y cuatrimotos para atender a la población.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno del Estado de Colima dieron a conocer el Plan Operativo Guadalupe-Reyes 2023, que tiene por objetivo garantizar la seguridad de la población, salvaguardar a las personas y sus bienes, inhibiendo delitos durante las fiestas de fin de año, informó el subsecretario de Operaciones de la SSP, José Manuel Zatarain Lizárraga, en rueda de prensa de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, donde dijo que todo habrá 87 unidades, 17 moto-patrullas, 20 bici-patrullas, 6 cuatrimotos, 3 patrullas, con 745 elementos operativos y doce elementos de vialidad.

Se distribuirán en cada municipio: en Armería 5 unidades con 75 elementos operativos y 12 de vialidad; en Colima 5 unidades, 2 moto-patrullas, 10 bici-patrullas, 90 operativos; en Comala 7 unidades con 30 operativos; en Coquimatlán 4 unidades, 2 moto-patrullas con 10 operativos; en Cuauhtémoc 5 unidades con 45 elementos operativos; en Ixtlahuacán 4 unidades con 12 operativos; en Manzanillo 21 unidades, 6 moto-patrullas, 6 bici-patrullas, 4 cuatrimotos y 2 reazers con 92 elementos; en Minatitlán 4 unidades y 3 patrullas con 45 operativos; en Tecomán 11 unidades, 3 moto-patrullas y 2 cuatrimotos con 165 elementos; en Villa de Álvarez 21 unidades, 4 moto-patrullas y 4 bicis-patrullas con 181 operativos.

Zatarain Lizárraga señaló que en Tecomán habrá un puesto de mando en el C2, con personal de los tres órdenes de gobierno y Cruz Roja, con el objetivo de brindar la atención necesaria a turistas. Recomendó a quienes salen de vacaciones cerrar puertas, ventanas y rejas; no comentar planes de viaje, instalar dispositivos que mejoren la protección de tu hogar, no dejar objetos de valor, joyas, dinero, etc. a la vista; revisar sistemas de gas, luz y agua para evitar incendios, cortocircuitos y fugas; si las vacaciones serán prolongadas, pedir apoyo a familiares y vecinos; si tienen mascotas, dejarlas con algún vecino, amigo o pensión para animales.

COORDINACIÓN INTER-INSTITUCIONAL

El director general de la UEPC, Erick González Sánchez, dijo que este operativo tiene coordinación inter-institucional de los 3 niveles de gobierno, para establecer la organización, distribución y aprovechamiento de recursos disponibles en puntos turísticos y carreteras, para la debida identificación de peligros y reducción de riesgos, mejorando los tiempos de respuesta a emergencias durante el periodo vacacional.

Expresó que para este periodo se esperan 100 mil turistas, por lo que habrá un operativo en la autopista Colima-Manzanillo y en playas, del 16 de diciembre al 1 de enero; un operativo especial el 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de diciembre y el 1 de enero, así como el operativo especial ‘Manzanillo se ilumina’ el 31 de diciembre.

Se informará a los ayuntamientos las medidas de seguridad en los puntos de venta de pirotecnia, habrá reuniones con dependencias de los 3 niveles de gobierno; especial atención de guardavidas en playas y balnearios, apoyo vial en carretera, personal en los principales puntos turísticos durante los días de mayor afluencia. coordinación con las Unidades Municipales de Protección Civil y grupos voluntarios; escolta de pólvora y verificación permanente de medidas de seguridad en puntos de detonación, y la campaña por medios de comunicación sobre las medidas de reducción del riesgo en temporal decembrino.

UEPC contará con 15 guardavidas: 6 para Manzanillo, 4 para Tecomán y 5 para Armería. Se desplegarán 7 paramédicos, 23 oficiales y 10 voluntarios con 7 camionetas, 5 ambulancias, la Unidad de Rescate, 2 unidades de combate a incendios y 2 cuatrimotos. En ‘Manzanillo se ilumina’ habrá 4 ambulancias, una unidad contra incendios, una camioneta, un puesto de comando, 25 elementos operativos y coordinación con Cruz Roja Manzanillo, Asipona Manzanillo y dependencias de seguridad de los tres niveles.

En cuanto a los pronósticos de la temporada para la noche del 31 de diciembre en Manzanillo, se estima una ocupación del 99% con una derrama económica de casi 30 millones de pesos; mientras que del 16 de diciembre al 1 de enero en el estado se espera una ocupación del 60.57% con una derrama económica de 408 millones 855 mil 295 pesos.

ACTUALIZACIÓN DE CIFRAS

Respecto a la actualización de cifras, el capitán Francisco Javier Almazán Torres, vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, dio a conocer que del 1 al 14 de diciembre se contabilizaron 51 homicidios dolosos, se realizaron 22 cateos y se lograron 131 detenciones, la mayoría de ellas por delitos del fuero común.