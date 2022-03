Son Manzanillo, VdeÁ y Colima los que puntean en estadísticas de feminicidios

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Manzanillo, Villa de Álvarez y Colima van punteando en la estadística de feminicidios, violencia familiar y homicidios dolosos; dio a conocer la activista feminista Evangelina Flores Ceceña.

Expresó que aún no se ha entendido, que no solo en Colima si no en cualquier lugar de México, que cualquier muerte violenta debe considerarse de inicio como feminicidio e investigarse como tal.

“Porque así lo dice el protocolo, pero por ejemplo, si una mujer muere en un accidente, inmediatamente lo catalogan como un homicidio culposo, pero se tiene que investigar porque así lo indica el protocolo”.

La presidenta de IUS Género, refirió que las mujeres que han sido asesinadas durante la ola de violencia desatada en Colima desde el pasado mes de febrero, no puede asegurar que esas muertes no están ligadas a un feminicidio.

Añadió que tan solo al utilizarse armas de fuego para privar de la vida a una mujer, no implica que no sea un feminicidio.

“No se sabe si fueron asesinadas producto de su relación de pareja, ya sea por tercer o directamente, y aprovechando la ola de violencia se esté matando a las mujeres”.

No obstante de inmediato son catalogadas, por la autoridad competente, como asesinatos en situación de delincuencia organizada.

Además la presidenta de IUS Género mencionó que en Colima, al igual que todo el País, las mujeres tienen una situación complicada, sin seguridad y sin programas federales que las apoyen.

“En Colima la situación para las mujeres está como está en todo el País, sin guarderías para hijos de mamás trabajadoras, sin salud para aquellas que no tenían otra opción más que el Seguro Popular y ahorita el problema de que desaparecen las Escuelas de Tiempo Completo”, refirió.