¡Somos la base, vulneran a uno y nos vulneran a todos!

Maestros impiden el paso a Omar López Subdirector de Secundarias por presuntas irregularidades….

Tarot Político

Por: Mayahuel Hurtado Ortiz

No es una ni dos quejas, a lo largo de esta administración que ayer celebrara con mucha alegría la gobernadora Indira Vizcaíno Silva y donde de acuerdo con el censo 2020, de los 731 mil 391 habitantes, sólo 973 dieron “Me Gusta” a la celebración en redes sociales del segundo año de gobierno de Vizcaíno Silva, y en donde corporativamente comenzó la lluvia de felicitaciones a cargo de Viridiana Valencia, de Rosi Bayardo, de Andrea Naranjo, Alejandro González, Julio Cano y todo su grupo selecto de amigos familiares, amigos y colaboradores que se alegran de los resultados como gobierno, y bueno 973 personas es una cifra buena, considerando que sus publicaciones oscilan entre los 250 a 300 likes.

En medio de esta algarabía, los maestros del nivel de Secundarias hartos de no ser escuchados se manifestaron hoy en las oficinas de la Secretaría de Educación y Cultura para impedirle el paso al Subdirector de Educación Secundarias, y hay que decirlo como es, cansados de buscar instancias para solucionar los diversos temas, las quejas, y no les quedó más remedio que manifestarse hasta ser escuchados.

El vídeo del portal informativo Colima Noticias deja al descubierto una serie de abusos e irregularidades que se generaron desde el nivel de Secundarias Generales y señalan al subdirector Omar López la Secretaria de Trabajos y Conflictos del Snte 6 Mtra Irma Yolanda Morán González, quien representa a los maestros afectados que exigen la destitución inmediata del funcionario señalado tras haber agotado el diálogo principalmente con Pascual Carbajal Director de Educación Básica, previo a la decisión de tomar las oficinas del nivel como protesta a los abusos laborales, nepotismo e irregularidades, según refirió la Mtra. Irma Yolanda y al no ser escuchados los maestros afectados a través de los secretarios delegacionales buscaron enterar a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva quien presuntamente ya tenía conocimiento de las irregularidades laborales, asignación de horas a personas que no se han presentado, favoritismos como el hecho de tener a su hermana en las listas del personal de la secundaria Enrique Corona Morfín, acciones que laceran derechos de trabajadores con mayor antigüedad, entre un sinúmero de irregularidades administrativas, son algunos de los temas que turnaron a diferentes funcionarios, entre los que mencionaron a la Sub Secretaria de Educación Rosario Silva Verduzco, al titular de Educación en el estado Adolfo Núñez, a la Secretaria de Gobierno Guadalupe Solís y al Secretario Particular de la gobernadora, sólo por citar algunos.

Es por ese motivo que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Sección 6 se manifestaron desde las primeras horas desconociendo cualquier oficio que tenga la firma del subdirector de secundarias y cerraron las oficinas para impedir que se sigan dando estás acciones en agravio de los trabajadores del magisterio, toda vez que no han recibido una respuesta favorable a sus demandas y afirmaron que no cederán ni un centímetro hasta que el subdirector del nivel sea destituido de su cargo.

Le ha llegado a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva la hora de decidir de lado de quien se va a poner, pues debemos saber que hay años de amistad y cercanía entre Indira Vizcaíno y el funcionario Omar López conocido por su trayectoria en el partido del sol azteca (PRD) y quien hoy es señalado por varios planteles en donde además de presuntas irregularidades y abusos, ha beneficiado y solapado acciones de directivos de plantel en contra de los maestros, ya tenemos casos en secundarias de la capital, de Villa de Álvarez, en Tecomán y hace un par de meses en Manzanillo, no es un solo tema, son varios los temas que hoy están sobre la mesa. De cómo resuelva la gobernadora Indira Vizcaíno Silva a través del Secretario de educación, se verá el verdadero compromiso de la mandataria para el magisterio. “Hechos son amores”.

Y esta situación en automático ya inquietó a varios directores y subdirectores de área en la Secretaría de Educación y Cultura, acostumbrados a contar con la gracia, venia y protección de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, han cometido abusos y más que eso excesos en nombre de la educación, aquí aplica el dicho “Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar” y de encapricharse la gobernadora y sostener en el cargo al funcionario señalado por los maestros afectados, el mensaje de solidaridad para el magisterio, quedará reducido a cenizas, lo cual son pésimas noticias, es decir, no es conveniente para el gremio magisterial que se solapen funcionarios que generen problemas y lejos de sumar, resten.