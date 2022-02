Sicosis, rumores y desinformación entre colimenses ante la ausencia de comunicados y autoridades

*Ante la falta de una adecuada política de comunicación en materia de seguridad en el Estado crece «la rumorología» *Supuesto desalojo del SAT por amenazas



Alfredo Quiles Cabrera|CN COLIMANOTICIAS



Colima.- Ante la «desinformación» que permea a la administración estatal y ante la falta de una adecuada política de comunicación en materia de seguridad en el Estado, entre los colimenses se ha generado una sinopsis por los actos de violencia que se han registrado en el territorio estatal, con asesinatos, levantones, y balaceras, incluso a plena luz del día.



Ante esta desinformación oficial, crece y se difunde fácilmente en las redes sociales, y de voz en voz, hechos delictivos de toda índole.



Esta mañana se difundió que en las oficinas del SAT, en Camino Real, que fueron desalojados personal y contribuyentes, ante el «rumor» y «falsa alarma» de que había «una bomba» en dichas instalaciones.



Ante estos «rumores» difundidos a través de las redes sociales, el SAT se vio en la necesidad de realizar aclaraciones sobre el particular.



Señala el SAT: “Se está difundiendo en redes sociales información falsa, agradeceré me puedan apoyar para informar que no hay tal situación.



“La acumulación de gente se debe a contribuyentes que acuden a realizar trámites fiscales, en su mayoría trabajadores de la policía estatal y secretaria de seguridad pública del estado, que acuden por su constancia de identificación fiscal”.



También en el sector educativo se da “la rumorología” y “desinformación oficial”, pues en diversos planteles escolares que cuentan con clases presenciales hubo ausentismo de escolapios y otras escuelas más no abrieron sus puertas, ante el temor de padres de familia por la violencia existente en las calles y, ahora, en pleno día.



La sicosis por asesinatos, balaceras, y levantones, se está apoderando de los colimenses, sin embargo el Gobierno del Estado, Fiscalía General de Justicia y Seguridad Pública hacen mutis de toda esta situación, sin proporcionar información veraz y oportuna de los hechos delictivos que ocurren desde 4 días en Colima. Una política del “no pasa nada” y, sobre todo, una falta de Política de Comunicación en materia de Seguridad.