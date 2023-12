Segob vigilará procedimientos legales de juicios en contra de Martha Zepeda del Toro

CN COLIMANOTICIAS



Colima.- De cara a las elecciones del próximo año, la exsecretaría del Ayuntamiento de Manzanillo hizo un llamado, desde el Zócalo capitalino, a todas las personas y actores políticos de Morena que estén siendo perseguidos, para exponer y denunciar a los infiltrados en el Movimiento que buscan excluir a gobiernos y personas que representamos los principios de la 4T y mantener su convicción a favor de la transformación de México.

Será la Secretaría de Gobernación de la Presidencia de México, la dependencia vigilante de los procedimientos jurisdiccionales que se siguen en contra de la exsecretaria del Ayuntamiento de Manzanillo, Martha Zepeda del Toro, esto, con el ánimo de garantizar que no se violente la ley.

Lo anterior, luego de que Zepeda del Toro, acudiera a la Secretaria de Gobernación donde fue recibida por el subdirector de Análisis e Información Política de la Unidad de Gobierno de dicha dependencia, Flavio Hernández Peralta y por el jefe de Departamento, Alfonso Camargo, ahí les expuso su situación y agradeció la atención recibida, dada la buena disposición para escuchar su caso. Posterior a ello, entregó su documento, de manera formal, a la Oficialía de partes.

Además, tal documento fue entregado en la Oficina de Atención Ciudadana del Gobierno de México, dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde expone que es objeto de persecución política de estado, violencia política en razón de género y de una campaña de desprestigio para dejarla fuera de las elecciones que se llevarán a cabo en 2024.

Martha Zepeda se dijo confiada en que ahora, que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador está enterado de la persecución política, por parte de instituciones del Estado de Colima de la que es objeto “Estoy convencida de que habrá justicia, porque las acusaciones en mi contra son infundadas mientras que existen casos de corrupción graves, y denuncias a anteriores gobiernos que lamentablemente, “duerme el sueño de los justos”.

Desde la Ciudad de México, manifestó que así como su caso de persecución política para evitar que participe en los próximos comicios, existen más en el país, por ello hizo un llamado a todas esas personas a hacer equipo y mantener la convicción y principios dictados por Andrés Manuel López Obrador, de no mentir, no robar y no traicionar para continuar con la verdadera transformación de México desde todos los frentes posibles.