Se compromete Joel Padilla: votaré en contra de lo que sea un retroceso y perjudique a la clase trabajadora

*Reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Afores) deben ser analizadas a fondo una vez que llegue la minuta al Senado.

Alfredo Quiles|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Ante la inminente aprobación de reformas a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Afores) por parte de la Cámara Baja del Congreso de la Unión (Diputación Federal), mediante las cuales el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador pretende apropiarse de 40 mil millones de pesos de dicho fondo, el Senador de la República y dirigente del Partido del Trabajo (PT) en Colima, Joel Padilla Peña, manifestó su compromiso de estar “a favor de los trabajadores y votaré en contra de todo lo que les perjudique”.

Padilla Peña afirmó “desconocer” en su totalidad la iniciativa que aprobó Morena en comisiones de la Cámara de Diputados Federal y que deberá de ser debatida en el seno del Congreso para su aprobación.

De entrada Padilla Peña afirmó que aún no conoce la iniciativa que se debatirá en la Cámara de Diputados y que posteriormente será enviada al Senado para modificar la Ley de Afores, especialmente aquellas cuentas que no han sido manejadas o pertenecen a personas mayores de 70 años que no las han retirado.

Sin embargo, el legislador petista dijo que su “voto siempre estará a favor de las y los trabajadores”.

Explicó que en ese caso, el proceso legislativo comenzará con el análisis de la propuesta en varias comisiones, para luego ser debatida en el pleno de la Cámara de origen. Si se aprueba, pasará a la Cámara revisora. “El proceso inicia cuando la minuta llega a nosotros”, detalló Padilla.

Sobre si estaba de acuerdo con el plan del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para retener inicialmente 40 mil millones de pesos correspondientes a cuentas inactivas de las Afores, aclaró que no estaba familiarizado con la iniciativa.

“No tengo el contenido de la minuta, no ha llegado aún a la Cámara de Senadores y mi participación comenzará cuando llegue”, respondió.

Sin embargo, Padilla Peña afirmó que defenderán a las y los trabajadores y analizarán la propuesta a fondo una vez que la minuta llegue al Senado de la República. “Estoy a favor de los trabajadores y las trabajadoras de México, pero hasta que la minuta llegue al Senado no puedo adelantarme, pues no sabemos cómo será aprobada, si es que se aprueba”, añadió finalmente.