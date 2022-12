Rompen el silencio en Colima tras 102 mujeres asesinadas durante 2022

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Un total de 102 cruces simbólicas a manera de altar por el mismo número de mujeres asesinadas en Colima durante 2022, fueron puestas en el centro de Colima capital.

La manifestación fue hecha por diversas organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, así como la Red Desaparecidos en Colima.

En el último informe, el vocero de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad, Francisco Javier Almazán Torres dio a conocer la cifra de 102 mujeres ultimadas en este año.

Sin embargo, tan solo ayer lunes se ha registrado el asesinato de dos mujeres más, una en Colima capital y otra en Comala.

De acuerdo a la dirigente del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Colima, María del Carmen García García, se reunieron a manifestarse por el gran número de mujeres asesinadas en el estado y nombrar esa realidad que se vive en el estado de Colima.

Dijo que de acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Colima, indicó en los medios de comunicación que son 102 muertes violentas y de estas han sido clasificadas como feminicidios solamente 18.

Expresó que el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Colima tiene un registro hemerográfico de 78 mujeres asesinadas a la fecha, aclarando que la diferencia de las cifras se debe a que, al parecer no todos los boletines de mujeres asesinadas se dan a conocer a los medios de comunicación, que es en donde sacamos esa información.

Resaltó que esta es una realidad muy triste para las mujeres del estado que no se pueda parar la violencia contra el sector femenino.

Recordó que en el sexenio que acaba de terminar en el 2021, fue el más violento para las mujeres con casi 500 mujeres asesinadas, esto de acuerdo con datos del ENIDIREH (Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares), en donde se indica que la violencia hacia las mujeres en todas sus modalidades, aumentó en un diez por ciento en el sexenio que acaba de concluir.

Por su parte, María del Carmen Sepúlveda Gómez, integrante de la Red Desaparecidos en Colima, dijo que estamos viendo que lamentablemente esto no para, sigue habiendo mujeres desaparecidas, mujeres que ni siquiera se sabe en donde quedan, lo cual también forma parte de las estadísticas de desapariciones de feminicidios porque no sabemos si lo fueron o no porque causas se las llevaron y desaparecieron.

Carmen García García hizo el llamado a las autoridades, señalando que “necesitamos que haya más políticas que puedan prevenir la violencia contra las mujeres y que las políticas de justicia de las mujeres que ya el estado falló y no pudo cuidar a vida de esas mujeres para que no terminaran en feminicidio ni muertes violentas, que se pueda dar a conocer las verdades, se les haga justicia, empezando desde clasificarlas como feminicidio.

A este evento se sumaron las organizaciones actividad y defensoras de los derechos humanos de las mujeres Futuro Violeta de Manzanillo, PROCEDE, Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en Colima y algunas víctimas de feminicidio.