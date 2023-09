Rinde Villa de Álvarez homenaje al Gral. Pedro Torres Ortiz, fundador de la UdeC

*Cabildo honra al ex Gobernador y lo nombra Villalvarense Ilustre

CN COLIMANOTICIAS



Villa de Álvarez, Col.- El Ayuntamiento de Villa de Álvarez anunció la realización de una serie de acciones para honrar la memoria del ex Gobernador de Colima, el General Pedro Torres Ortiz, nacido en este municipio el 13 de mayo de 1887.

En Sesión Solemne conmemorativa por el 46 aniversario luctuoso del homenajeado, que en 1940 fundó la Universidad Popular de Colima, el Cabildo aprobó el Reglamento para otorgar la Presea al Mérito Cívico General Pedro Torres Ortiz, que será la máxima condecoración que entregue el Ayuntamiento de Villa de Álvarez.

La Presea al Mérito Cívico General Pedro Torres Ortiz se entregará cada año en el mes de noviembre, a las y los villalvarenses destacados en la promoción de los derechos de las mujeres, promoción de los derechos humanos, promoción de los grupos voluntarios, promoción de los derechos de los grupos vulnerables, promoción cultural, promoción deportiva, promoción del medio ambiente, promoción de la salud, promoción de la participación ciudadana y promoción de los entornos seguros.

Ante el Rector de la Universidad de Colima, Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño, nieto del General, la Alcaldesa Tey Gutiérrez propuso, y el Cabildo aprobó, colocar las fotografías de los generales Manuel Álvarez y Pedro Torres Ortiz en la Galería del Salón Presidentes de Casa de la Cultura, en un nicho diseñado acorde a la relevancia histórica de ambos personajes.

También se aprobó colocar un busto del General Pedro Torres Ortiz en la Rotonda de los Villalvarenses Ilustres, la cual se develará el 13 de mayo de 2024, con motivo del aniversario de su natalicio; igualmente se impondrá el nombre de General Pedro Torres Ortiz a una vialidad principal que a futuro se abra en Villa de Álvarez y se gestionará ante la Secretaría de Educación para que la próxima escuela pública que se establezca en el municipio lleve el nombre del General.

“Hoy honramos a un hombre de excelencia, íntegro, cuya obra merece todo nuestro reconocimiento, respeto y homenaje”, señaló la Presidenta Municipal de Villa de Álvarez.

Christian Torres Ortiz Ocampo, hijo del ex Gobernador y exsecretario de Salud, recordó que su padre fue titular del Poder Ejecutivo del Estado de Colima de 1939 a 1943, y una de sus grandes aportaciones fue la fundación de la Universidad Popular de Colima el 16 de septiembre de 1940.

Agradeció el reconocimiento que el Cabildo Villalvarense está haciendo su obra como Gobernador y como villalvarense distinguido, pues eso los distingue como personas agradecidas hacia quienes con sus acciones, ahora permiten vivir en entornos distintos a los que el homenajeado se desarrolló.

Torres Ortiz Ocampo recordó que además de la fundación de la Universidad Popular de Colima, el ex Gobernador impulso al Valle de Tecomán y construyó la carretera Colima-Manzanillo.

Durante el evento, la Alcaldesa Tey Gutiérrez entregó al Rector de la Universidad de Colima una copia fiel a la original acta de nacimiento del General Pedro Torres Ortiz, que obra en poder en la sede del Archivo Municipal de Villa de Álvarez.

A la Sesión Solemne asistieron los que exrectores de la U de C, Arturo Cedillo, Carlos Salazar y Fernando Moreno, también ex Gobernador de Colima; hijos e hijas del General; el Comandante de la 20 Zona Militar, Adolfo Héctor Tonatiuh Velasco; los diputados Lizzie Moreno y Héctor Magaña; los ex presidentes municipales de Villa de Álvarez, Gerónimo Polanco, Luis Gaitán, Leticia Centeno, Ramón García, Enrique Rojas y Adrián López; dirigentes de cámaras empresariales, y presidentes y presidentas de Comités de Barrio.