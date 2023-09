Reyes Silva justifica que vehículos oficiales no porten placas, ‘o paramos servicios’

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El regidor de MORENA Jorge Luis Reyes Silva justificó el hecho de que varios vehículos oficiales del DIF, COMAPAT y del ayuntamiento no tengan placas de circulación y advirtió “o los paramos y dejan de dar servicio”.

En su momento en sesión de Cabildo el alcalde Elías Lozano reconoció que varios vehículos oficiales no cuentan con placas de circulación, señalando que para emplacarlos se requieren 400 mil pesos.

Ante esto, el munícipe morenista recriminó y cuestionó “a poco es nota (periodística) que digan que el ayuntamiento tiene vehículos sin placas de circulación” y añade: “no se deben de parar a los vehículos de recolección de basura porque afectarían a los ciudadanos, una patrulla también no, obviamente tenemos que hablar el tema de las placas”.

Tras recibir la propuesta de que si con una quincena de cada regidor se podría pagar el costo de las placas de los vehículos oficiales, Reyes Silva se dijo dispuesto: “le entramos, a mi casi no me queda nada (de su quincena) pero con lo que me quede le topamos”.