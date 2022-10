Reportan planteles de Telemática y Psicología logros del año

*Informes de labores 2022.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- En cumplimiento a la Ley Orgánica de la Universidad de Colima y con el objetivo de rendir cuentas a su comunidad académica y a la sociedad en general, el director de la Facultad de Telemática y la directora de Psicología presentaron su informe de labores ante el consejo técnico de su plantel. Ambos coincidieron en señalar que el trabajo reseñado fue posible gracias al compromiso de quienes integran estas facultades.

En este sentido, Emmanuel Cárdenas Villa destacó que la Facultad de Telemática ofrece las ingenierías en Software y en Tecnologías de Internet. La matrícula escolar registrada en el semestre febrero – agosto fue de 505 estudiantes y en el semestre actual es de 528 estudiantes.

En el caso del posgrado, la Maestría en Tecnologías de Internet tuvo una matrícula de 14 estudiantes en el semestre febrero – agosto y en el actual, nueve. El nuevo programa de Maestría en Transformación Digital, completamente en línea, cuenta con 49 inscritos. En la Facultad de Telemática, agregó, se han titulado 217 profesionistas, tanto de ingeniería como de posgrado, desde el inicio de esta gestión rectoral y de la actual administración del plantel.

En este año, agregó Cárdenas Villa, se realizaron 24 actividades de desarrollo, de formación integral y de difusión del conocimiento de los resultados de investigación; entre ellas figuran el encuentro con egresados, el seminario de Investigación en Transformación Digital, las jornadas de vinculación, el diplomado de tecnologías de información para la innovación y el desarrollo. La planta docente se conforma por 76 docentes, 18 con grado de doctor, 33 de maestría y 25 con licenciatura. De ellos, 56 son profesores por horas y 20 de tiempo completo. El 100 por ciento cuenta con perfil de docente idóneo y además el 100 por ciento de los profesores de tiempo completo tiene perfil deseable; ocho pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores.

Por último, dijo que en esa facultad se coordina el proyecto CONACYT-PRONACES, de alcances nacionales: “Fomento de la lectoescritura en estudiantes sordos de nivel básico en escuelas especiales y regulares a través del uso de recursos didácticos interactivos con un enfoque bilingüe-bicultural”, el cual está a cargo de la Dra. Silvia Fajardo. Además, el proyecto “Study of the impact, behaviours, and attitudes of the student population of the Universidad de Colima against CoVid-19”, también coordinado por profesores de dicha facultad, cuenta con financiamiento abierto para cubrir el costo de una estancia en Oslo.

En su intervención, Nancy Rodríguez Molina, directora de la Facultad de Psicología, destacó que los tres programas educativos de Psicología cuentan con reconocimiento nacional por su calidad. La licenciatura está reacreditada, la maestría cuenta con el registro ante el Sistema Nacional de Posgrado y el doctorado interinstitucional se encuentra en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). Este último obtuvo el Premio Internacional a la Calidad que otorga la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP).

En cuanto a las actividades académicas y científicas, dijo, sobresale la participación de estudiantes e integrantes del Cuerpo Académico (CA-05 de neurociencias y conducta), por haber obtenido el primer lugar en el concurso de carteles del evento científico “Neurociencias en Julio”. Destacó la participación de docentes del plantel en proyectos institucionales como el Comité de Ética para la Atención a la Violencia de Género, el Comité para la Salud Mental, el programa Erasmus Entender y el Programa para la Reeducación en Masculinidades (PREM).

De los retos, dijo que uno de los más importantes es dar continuidad a las trayectorias académicas del estudiantado después de dos años de medidas de distanciamiento social. Otro es la actualización del Currículo Integrado Centrado en el Aprendizaje, que implica, agregó, “articular las funciones sustantivas de la educación superior, las necesidades de la sociedad y el incremento de la autonomía en el aprendizaje del estudiantado”.

Finalmente, destacó que con el trabajo realizado por todas y todos en ese plantel, han contribuido a la Internacionalización, la igualdad de género y la gestión ambiental, así como a varios Objetivos de Desarrollo Sostenible; 03 Salud y bienestar, 05 Igualdad de género, 11 Ciudades y comunidades sostenibles y 16 Paz, justicia e instituciones sólidas.

Luego de escuchar y ver ambos informes, el rector Christian Jorge Torres Ortiz Zermeño dijo que esta rendición de cuentas anual “muestra resultados alentadores y retos señalados con absoluta claridad, en un año sumamente complejo y desafiante, en el que la Universidad de Colima siguió adelante y sus planteles no fueron la excepción”.

Explicó a las y los estudiantes que los informes presentados ante los integrantes del Consejo Técnico de cada plantel “son un mecanismo muy importante por medio del cual toda la comunidad se entera de primera fuente de todo el trabajo que se realiza durante un año, pero también de los retos que vienen en el corto plazo”.

También, dijo, “son un mecanismo para la rendición de cuentas de cada dependencia, pero también de la universidad, que funciona con recursos públicos que entrega el Estado mexicano a través de la Federación y el Gobierno del Estado de Colima, y con los informes se da cuenta del trabajo realizado con estos recursos”.

Compartió, por último, que desde la pandemia se ha incrementado más la demanda en carreras de la salud, como Medicina y Psicología y en carreras con mediación tecnológica. Para concluir, reiteró su felicitación al trabajo de las dos facultades y les pidió continuar trabajando en los retos señalados y sumar esfuerzos en el trabajo diario.

Acompañaron al rector el secretario general Joel Nino; Martha Magaña, coordinadora general de Docencia; Susana Preciado, directora general de Educación Superior; Arianna Sánchez, directora general de Posgrado; Priscilia Ávarez, directora general de Recursos Humanos; Hugo Barreto, director general de Administración Escolar; Rogelio Pinto, director general de Planeación y Luis Enrique Zamorano, secretario general del SUTUC, entre otros.