Reforzarán la seguridad en la Escuela Ma. Concepción Pérez de León en Tecomán

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- La Directora de SIPINNA Danira Torres Torres, informó que la seguridad en la escuela primaria “Ma. Concepción Farías Pérez de León” será reforzada luego del incidente registrado el pasado fin de semana donde un sujeto intentó meterse al plantel para agredir a los niños.

Luego de reunirse junto con José Guadalupe Medina Anguiano, Director Operativo de Seguridad Pública, la funcionaria municipal precisó que es el primer caso que se da de esta magnitud “pero creo que aquí alrededor ha agredido a más personas, por eso vamos a ver esta situación para que no vuelva a repetir aquí en la escuela”.

Sobre los hechos, Danira Torres comentó que el hombre intentó introducirse a la escuela “asustando a los niñas y niños y sólo fue el susto”.

Comentó que en conjunto con la dirección de seguridad pública “les ofrecimos a los padres formar grupos para la misma protección de sus hijos y seguridad pública se está comprometiéndose a dar más recorridos en esta zona”.

Padres de familia pidieron la remoción del director del plantel ya que no ha tenido diálogo con los padres, además de que el día de los hechos el director y el conserje no estaban en la escuela, por lo que no pudieron abrir la puerta a los papás.