Recuerdan priistas a Gustavo Alberto Vázquez Montes, en su XVII aniversario luctuoso

Colima, Col.- El priismo colimense se reunió esta tarde ante el monumento erigido en memoria de Gustavo Alberto Vázquez Montes, al recordarse este 24 de febrero el décimo séptimo aniversario de su fallecimiento, el evento fue encabezado por el presidente estatal del tricolor Arnoldo Ochoa González.



Ante militantes, simpatizantes, ex colaboradores de “nuestro siempre gobernador”, dirigentes de sectores y organizaciones del Partido Revolucionario Institucional, Arnoldo Ochoa recordó a Gustavo Vázquez, como un hombre muy amable, caballeroso, una persona que te saludaba con mucha amistad y familiaridad, tenía temple, tenía voluntad, una persona muy educada que tuvo la característica de saber escuchar.



Señaló que en aquél fatídico accidente se cimbró el PRI, se cimbró su familia, y se cimbró la sociedad colimense, “largas filas de personas se formaron en la carretera, desde el aeropuerto hasta Palacio de Gobierno y después de Palacio de Gobierno, donde se realizaron las honras fúnebres y de ahí al panteón civil de Tecomán, donde enormes cantidades de dolientes con la actitud no solo de respeto hacia Gustavo Vázquez Montes, sino de un dolor real que tuvo la sociedad colimense”.



Arnoldo Ochoa afirmó que a Gustavo Vázquez hay que recordarlo como un hombre decidido; recordó cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral anuló la elección en ningún momento hubo duda ni de parte de nuestro siempre gobernador, ni de parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, que inmediatamente iniciaron la nueva campaña”.



El presidente estatal del PRI, mencionó que con Gustavo Vázquez se podía hablar de las enseñanzas de don Jesús Reyes Heroles, quien decía que “las luchas fáciles son trampas mortales, para aquellos que creen en los viajes sencillos, sin tropiezos, ajeno a los conflictos, es una vía triunfal solo porque así se decía”.



En efecto, la voluntad de Gustavo Vázquez, después de que nos anulan la elección, con aquella famosa “nulidad abstracta”, a partir de ese momento empezamos a luchar, si no se lucha no se logra nada”.



Agregó el dirigente priista que eso lo traía a la remembranza, “porque nuestro partido en este momento, a nivel nacional y a nivel estatal tiene una meta muy compleja, son momentos en donde requiere entender lo que nos pasa y entonces hacer la estrategia; la estrategia más adecuada es la unidad, es la voluntad y es entender que debemos de luchar para poder lograr que nuestro partido regrese en nuestro estado, a la brevedad posible, a los espacios políticos perdidos”.





En su mensaje Ochoa González indicó que debemos entender que, Gustavo Vázquez es parte de nuestro pasado, “pero también hay que entender que al igual que Luis Donaldo Colosio y al igual que don Jesús Reyes Heroles, tenemos que entender el pasado, para entender el presente y poder construir hacia el futuro. Nada es fácil, nada es sencillo, pero nuestro partido ha pasado tiempos muy complejos y siempre ha salido adelante”.



En otra parte del mensaje el dirigente priísta recordó a quienes viajaban hace 17 años, junto con Gustavo Vázquez, donde iban sus colaboradores Luis Barreda Cedillo, quien era el Secretario de Finanzas; Roberto Preciado Cuevas, quien era el secretario de Turismo; Miguel Díaz Zamora, quien era director de Promoción Turística; el empresario manzanillense, Alejandro Dávila; y los pilotos, Germán Ascencio y Mario Torres.



Finalmente la dirigencia estatal, y todos quienes acudieron al evento, colocaron una ofrenda floral ante el monumento erigido en memoria de Gustavo Alberto Vázquez Montes, y montaron guardias de honor.