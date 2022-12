Reconocen en Estados Unidos a la tecomense Mónica Valenzuela

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- En un evento que reunió gran cantidad de latinos, la tecomense Mónica Valenzuela Verduzco se convirtió en la primera mujer latina en ser reconocida por su labor de acercamiento entre el cuerpo de policías de su localidad y la comunidad Latina en Lodi, Estados Unidos.

Mónica Valenzuela Verduzco es una tecomense que emigró a los 25 años, y que este diciembre, ya con 52, recibió un reconocimiento por su trabajo promoviendo la cercanía entre la comunidad latina y el cuerpo policiaco.

Cariñosamente llamada “Monkey”, Mónica se estableció en Lodi, una de las siete ciudades que pertenecen al condado de San Joaquín en el estado estadounidense de California. Maneja desde hace 12 años un negocio local “Súper Tortas Chilanga” y con conocimiento del sistema estadounidense decidió hacer un poco más.

Retomando el programa americano de proximidad social “Coffee with the cops”, Mónica tomó la iniciativa y mexicanizó el nombre, «se trata de congregar a otras comunidades e invitarlos cada cuatro meses a un negocio local, donde la empresa pone las conchas y el policía el café… así nació en agosto del 2021 Conchas con los policías, un proyecto que parecía imposible porque en general, la comunidad hispana, es temerosa a la policía y no piden el apoyo cuando tienen un problema, más bien se aterrorizan de pensar que la policía llame a migración y los deporten».

El objetivo es dejar claro a los migrantes que el departamento de policía es muy independiente de migración y pueden ir a pedir apoyo, ya sea en caso de violencia doméstica, robos o accidente vehicular.

Cada dos años, la ciudad entrega este reconocimiento, el siete de diciembre, Mónica se convirtió en la primera mujer latina en obtenerlo:

“Es un reconocimiento por haber abierto las puertas al Departamento de Policía de la Ciudad de Lodi para informar y ayudar a la comunidad Latina, pakistaní, Hindú y demás razas inmigrantes que viven en el Este de la Ciudad”, señaló Valenzuela Verduzco.

Mark Chandler, alcalde de Lodi, entregó el documento donde formalmente se reconoce el trabajo de esta emprendedora y humana mujer mexicana, también partició Shack Khan, Consejero del Distrito 4 de Lodi así como Chief Sierra Brucia comandante del Departamento de Policía.

“Me siento muy realizada en este país que me abrió las puertas, decidimos hacerlo pero a la manera de nosotros “conchas con la policía” por nuestro pan, invitamos a la comunidad a que viniera con nosotros les hicieran preguntas a la policías que vencieran ese miedo que tienen de cuando ven un policía todos nos asustamos y tenemos miedo cuando tenemos una emergencia algunos por nuestros estatus migratorio que no están legales y nos espanta la idea de que la policía esté cerca de nosotros, cuando no, la policía está para ayudarnos protegernos en todo lo mejor que pueden apoyar”, señaló.