Recibe UdeC constancia de cumplimiento de sus obligaciones de transparencia

*Correspondiente al primer y segundo trimestre de 2022, por parte del INFOCOL.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Este martes, la Universidad de Colima recibió Constancia de Cumplimiento de la totalidad de obligaciones que estipula la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima, correspondiente al primer y segundo trimestre de 2022, en ceremonia realizada en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos, INFOCOL.

En el acto estuvieron el comisionado del INFOCOL, Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu, acompañado por los secretarios en funciones de comisionados Nora Hilda Chávez Ponce y César Margarito Alcántar García. Por la UdeC estuvo la directora de la Unidad de Transparencia y Protección de Datos Personales, Elba Abigail Morales Vanegas.

El comisionado Yáñez Centeno destacó la importancia de crear constancia de que “la Universidad de Colima tiene cubiertas la totalidad de sus obligaciones de transparencia, entre éstas la de tener publicada información sobre sueldos y salarios, organigramas y cómo ejerce los recursos públicos que recibe:; esto siempre debe estar publicado y es una obligación que se desprende del Artículo 29 de la Ley de Transparencia”.

Además, resaltó que el documento “no es un reconocimiento ni un certificado, sino una constancia de que se tienen cubiertas las obligaciones de transparencia”, y dijo que “existe un desfase del tiempo en este certificado, porque la Ley indica que se requieren verificaciones, plazos a subsanar y agotar; hasta que estos plazos se agotan, ya tenemos la posibilidad de otorgarlos”, enfatizó.

Asimismo, pidió no perder de vista que la gente es la más interesada en dicha información: “Al INFOCOL no le sirve de nada aplicar sanciones o medidas de apremio si al final la gente no tiene cubierto su derecho de acceso a la información”.

Por su parte, Abigail Morales se dijo agradecida de recibir esta constancia; “es un documento que requiere mucha constancia y la colaboración de todas las unidades organizacionales que, en mayor o menor medida, contribuyen a cumplir un mandato”.

En este caso, continuó, “el Artículo 29 y el Artículo 38 de la Ley Estatal de Transparencia indican que entre todos los datos que nos solicitan destaquen sueldos, organigramas, número de trabajadores, marcos jurídicos, permisos laborales y más obligaciones que debemos cumplir y reportar trimestralmente”.

Por último, dijo que con el INFOCOL “siempre se ha tenido una buena relación y comunicación para que la Universidad de Colima pueda cumplir sus obligaciones”.