Reaparece Nacho Peralta en reunión de ex gobernadores estatales

*Analizan temas de seguridad y reforma eléctrica *Se debe apostar por el diálogo y respeto a la pluralidad, dice Cuauhtémoc Cárdenas *Exmandatarios manifiestan preocupación por la polarización y división que existe en el país.

México.- Cuauhtémoc Cárdenas se reunió con ex Gobernadores de diversas entidades para hablar de los problemas y pendientes del País en materia de seguridad pública, salud, economía y reforma eléctrica.

A convocatoria de los ex Mandatarios de Guerrero, Ángel Aguirre y Héctor Astudillo, Cárdenas Solórzano expresó que México debe apostar por el diálogo y por el respeto de la pluralidad en la sociedad.

Fue la segunda reunión del llamado Foro Plural de Ex Gobernadores y se prevé continuar con las sesiones para debatir sobre la situación del País desde diversos puntos de vista, se mencionó.

En el encuentro participaron también los ex Gobernadores Graco Ramírez, Morelos; Miguel Alonso Reyes, Zacatecas; Arturo Núñez, Tabasco; Marco Antonio Adame; Morelos; José Natividad González Parás, Nuevo León; José Ignacio Peralta, Colima; y Miguel Ángel Mancera, Ciudad de México.

También Ivonne Ortega; Yucatán; Julio César Ruiz Fierro, Chiapas; Gabino Cué, Oaxaca; Rubén Figueroa, Guerrero; y Fernando Ortega y José Antonio González Curi, Campeche.

De acuerdo al relato de Miguel Ángel Mancera, la plática giró sobre los retos que México enfrenta y cómo se pueden resolver mediante un diálogo que involucre a todos.

«El ingeniero Cárdenas en varias ocasiones destacó que es necesario el diálogo entre todas y todos por el bien del País», indicó.

Mancera destacó que Cuauhtémoc Cárdenas expresó su preocupación de cómo se debe lograr una reforma eléctrica que beneficie a la nación y al pueblo de México.

«Cárdenas comentó en particular sobre la reforma eléctrica que se debe construir con diálogo una opción viable, que vea por las energías limpias, que dé garantías a la Comisión Federal de Electricidad y que vea por el desarrollo del País», relató sobre lo dicho por el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y ex Gobernador de Michoacán.

Explicó que los encuentros buscan generar un espacio de reflexión de los ex Gobernadores, dialogar a partir de la pluralidad y proponer una manera de cómo se pueden resolver los problemas del País.

Una preocupación de todos, dijo, es el clima de polarización y división que existe en la actualidad.

Mancera agregó que participó con un comentario sobre su propuesta de Gobiernos de Coalición, los cuales ya están reconocidos en la Constitución, pero que se necesita avanzar en ese modelo en una ley secundaria.

«Es necesario que los partidos que participen en un Gobierno de Coalición firmen previamente sus compromisos de actuación sobre cómo van a llevar la administración del País», citó el también ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

En redes sociales, el ex Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, habló sobre la reunión.

«El ingeniero c_Cárdenas_s, quien fuera gobernador de Michoacán y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, nos compartió su visión en diversos temas de interés nacional, como seguridad pública, salud, economía y otros».

«Como uno de los promotores, junto a mi gran amigo Ángel Aguirre, y en esta ocasión como coordinador de la reunión de ex Gobernadores, expreso públicamente mi agradecimiento y reconocimiento al Ingeniero Cárdenas», señaló.