PVEM Colima avala que Ejército continúe en las calles

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Colima avaló que el Ejército continúe coadyuvando en las calles de todo México.

El presidente de dicho instituto político en la entidad, Virgilio Mendoza Amezcua, lamentó que la situación se haya convertido en controversia toda vez que esta misma iniciativa pero con distinto nombre fue propuesto por el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

“Avalamos esta decisión y no se revierte en la Suprema Corte que lo califique como anticonstitucional, yo creo que es un tema que a estados y municipios va a fortalecer”.

Como es de recordarse, la senadora Gabriela Benavides Cobos votó a favor del proyecto, quien en su posicionamiento, considera que la población se encuentra a favor de que se continúe con la presencia de militares en el país.

Mendoza Amezcua reiteró que debe ser replanteada la estrategia de seguridad e indicó que el tema de que la Guardia Nacional pase a ser parte del Ejército Mexicano, es un procedimiento legal y diferente.

“Lo ha dicho el propio coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, que se tiene que replantear la estrategia, porque al final de cuentas a lo que aspiramos todos los mexicanos es volver a tener un México en paz”.

El dirigente partidista agregó que el trabajo en materia de seguridad debe ser integral, ya que agregó que se ha dejado a un lado la prevención.

“Mientras no se fortalezca la cultura, deporte para poder disminuir el tema, entre otros, de las adicciones, mientras siga siendo atractivo cualquier rincón del país para comercializar cualquier tipo de venta de droga, eso genera violencia, entonces, yo creo que en el estado se le ha destinado suficiente presupuesto a la estrategia, a las fuerzas federales, pero no hay resultados”.

Expuso que se debe analizar qué pasa con la cultura y deporte, ya que abundó si no se le da integralidad en prevenir para que no siga habiendo jóvenes que por desgracia caen en algún tipo de droga y disminuya la demanda, no va a ser fácil erradicar el problema de inseguridad.