Por José Díaz Madrigal

Dentro de la tradición de festividades judeocristianas, son dos, principalmente las celebraciones que con algunas diferencias, se siguen observando en el rito cristiano-católico; derivadas de la época del antiguo testamento: Pascua y Pentecostés. En cambio en el judaísmo, existen otras fiestas propias de su cultura, que el cristianismo no adoptó. Una de ellas es la fiesta del Purim.



Después de la destrucción de Jerusalén por las tropas de Nabucodonosor, éste ordenó que todos los habitantes que sobrevivieron a la devastación, fueran deportados a Babilonia -actual Irak- lugar en el que estuvieron cautivos por mucho tiempo. Con el correr de los años surgieron como nueva potencia los persas -actual Irán- por donde se diseminó el pueblo judio, minoría con costumbres y religión distinta a la de sus opresores.



Susa era una de las grandes ciudades de Persia. Vivía en este lugar, un judío observador de la ley mosaica llamado Mardoqueo; éste había quedado a cargo de una niña huérfana que venía siendo su prima, puesto que era hija de un tío de él. La chica fue creciendo en edad y en hermosura.



De la corte del rey Asuero, que era el gobernante persa, se emitió un decreto en el cual se buscaba una mujer para el rey; pues la esposa que había tenido, debido a un desaire que le hizo al rey, ya no la quiso separándose de ella. Ester, que así se llamaba la prima de Mardoqueo, por su exquisita belleza fue convocada a palacio. Pronto se convirtió en la favorita, haciéndola su esposa.



Aman era el primer ministro del rey, éste le tenía consideración dejando que diera órdenes a los súbditos, tales como que se arrodillaran cuando Aman pasara entre la gente. Éste observó que Mardoqueo no obedecía, hiriendo la vanidad y soberbia de Aman. Sabiendo que Mardoqueo era judío, pensó primero en ahorcarlo y después exterminar a todos los de su raza, diciéndole al rey que lanzara un mandato para acabar con los judíos de su enorme imperio.



Cuando Aman le expuso el tema de arrancar por completo con los judíos, el rey le dijo: haz lo que quieras y, se promulgó el edicto contra los judíos. Mardoqueo se rasgó las vestiduras en señal de duelo. Por medio de uno de los ayudantes de Ester, le mandó un mensaje a ésta, para que intercediera por su pueblo ante el rey. Ester se llenó de susto, ya que aunque era su esposa, no se podía acercar sin motivo. En fin, se armó de valor yendo a donde se encontraba el marido; explicando que ella era judía -el rey no lo sabía- y que además su primo Mardoqueo le había prestado un importante servicio, desbaratando un plan donde se iba a matar al rey, cosa que nunca se le agradeció dicho favor.



Con estos antecedentes y la actitud de Aman, el rey se dio cuenta de la maldad de su primer ministro y mandó que lo ahorcaran justo a la entrada de las puertas de Susa, la gran ciudad. Junto a esa indicación, mandó cancelar el edicto en que ordenaba la muerte de todos los judíos de su territorio. Desde aquella fecha, los judíos celebran con mucho júbilo, el día en que se cambió la tristeza en felicidad y el luto en fiesta.



Así como en la liberación de Egipto, se instituyeron las fiestas pascuales. De modo semejante la liberación de los judíos del yugo persa, dio nacimiento a las festividades del Purim -sorteo y alegría-.



La semana pasada entre el 16 y 17 de Marzo, en el mundo israelita se recordó el episodio victorioso protagonizado por la Reina Ester y su primo Mardoqueo, contra el soberbio y engreído Aman, dando como resultado la derrota y muerte de ese primer ministro.



Vaya también el Purim de esta ocasión, en atención de Volodymyr Zelensky, judío ucraniano y presidente de ese país; que llegó al poder de esa nación con el antecedente de trabajar como payaso y comediante para la televisión ucraniana. Sin embargo se ha transformado en un heroico y valiente estadista, que está luchando con medios en desventaja y adversos por la libertad de su pueblo. Muy diferente a lo que padecemos los mexicanos, puesto que de un candidato que despertó buenas expectativas entre sus partidarios, resultó a la postre lo que era Zelensky antes de que fuera presidente de Ucrania, agregándole además lo mentiroso y destructivo que ha resultado para nuestro país. Zelensky cuando menos le va a tundir una derrota moral al nuevo Aman – Putin- que está revestido con lo que tenía el de la antigüedad, altanería y soberbia.