PRI Colima no tiene renuncia oficial de Margarita; fue dada de baja cuando se fue a MC el 30 de enero de 2024

Edgardo Zamora|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- El Partido Revolucionario Institucional corroboró que no tienen ningún documento que acredite la renuncia de Margarita Moreno González como militante del instituto político, el 13 de abril del 2023.

El delegado del PRI en el municipio de Colima, Arturo Velasco Villa, expuso que si hubo tal documento, entonces la ahora ex presidenta del Comité Directivo Municipal, Gina Hermosillo habría cometido una omisión en no haberle dado curso o turnado al Comité Directivo Estatal del PRI donde no hay antecedente ni documento.

“No hay tal renuncia del 13 de abril del año pasado (2023) de la presidenta municipal (Margarita Moreno González”.

De acuerdo a los estatutos de dicho partido político, establecen que cuando alguna persona busca ser candidata en otro instituto político, entonces en ese momento causa la renuncia.

“Cuando Margarita (Moreno) busca ser candidata de Movimiento Ciudadano, entonces la baja (al PRI) será a la fecha cuando decidió incorporarse a MC, del anterior que es del 13 de abril no tenemos sustento que decidió renunciar al PRI”.

Cabe recordar que Moreno González decidió iniciarse a Movimiento Ciudadano Colima el pasado 30 de enero, bajo el argumento de que en el PRI sufrió violencia política y de género.

Agregó que en todo momento el Comité Municipal Colima del PRI acompañó y apoyó a Margarita Moreno.

Citó que la alcaldesa capitalina estuvo siendo apoyada por el PRI el pasado 15 de septiembre, en la Posada de Fin de Año que estuvo con toda la militancia del PRI y en todos eventos que el ONMPRI organizó en Villa de Álvarez con la diputada federal Laura Haro, a dar una charla.

Añadió que también tuvo reuniones con la precandidata da a la presidencia de la República Xóchitl Gálvez y el presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno.

“Su comportamiento fue de militante en activo”.

Añadió que como alcaldesa, Margarita Moreno formaba parte del Consejo Político Estatal, Municipal y Nacional, y reiteró que dicha renuncia no existió y la realidad es otra.

Manifestó que no hay evidencia de dicho documento de renuncia, lo cual habría sido obligación de la ex presidenta del PRI Municipal el haberlo presentado al Comité Directivo Estatal y posteriormente turnarlo al nacional.

“Con ello debió haber causado baja en los registros del Instituto Nacional Electoral (INE) y ella sigue vigente como militante del PRI”.