Preparan relevo generacional en la Facultad de Trabajo Social

*Esta vez, profesores y profesoras por asignatura participaron con investigación en el V Congreso Nacional e Internacional de Investigación en Trabajo Social realizado en Michoacán.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- La Facultad de Trabajo Social comenzó a formar el relevo generacional de sus investigadores, al involucrar a profesores y profesoras por asignatura en investigaciones que recientemente fueron presentadas en el V Congreso Nacional e Internacional de Investigación en Trabajo Social: “La generación del conocimiento para la acción transformadora”, realizado en Pátzcuaro, Michoacán.

Las profesoras por asignatura Alondra Sirenia Jesús Zaragoza Delgado, Silvia Riacho Contreras y el profesor Juan Manuel Gutiérrez Tadeo, así como los profesores investigadores Mireya Patricia Arias Soto y Jesús David Amador Anguiano, participaron con ponencias en este congreso organizado por la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social (ACANTIS) y la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Don Vasco de Uruapan, Michoacán.

Se trató de un congreso dirigido principalmente a investigadores del Trabajo Social, pero también participaron disciplinas con líneas de investigación relacionadas con los ejes de la convocatoria de los Congresos, que se realizan de manera anual.

En esta ocasión, reveló David Amador, además de los profesores del Cuerpo Académico UCO-CA 77, por primera vez profesores por asignaturas presentaron resultados de investigaciones que han realizado de manera colegiada con profesores de tiempo completo.

Para hablar de la cantidad de investigación que se genera en torno al tema, Mireya Patricia Arias Soto, profesora investigadora de la Facultad de Trabajo Social, dijo que el Comité Organizador del Congreso recibió 170 ponencias, las cuales fueron dictaminadas por pares académicos y solo 150 reunieron los requisitos establecidos en la convocatoria.

Arias Soto mencionó que cada ponencia fue dictaminada por pares académicos con un formato riguroso elaborado por la ACANITS. Además, dio a conocer que el comité dictaminará a doble ciego las investigaciones que se publicarán por la Academia Nacional de Investigación en Trabajo Social.

Con su experiencia como dictaminadora, Arias Soto explicó que las ponencias no seleccionadas no reúnen los criterios solicitados por la Academia. Por ejemplo, presentan resumen de una investigación, pero no señalan la metodología que utilizaron, no presentan resultados, no es una investigación como tal, o son investigaciones teóricas, pero no lo señalan en el resumen.

Para la profesora por asignatura y maestra en Trabajo Social, Sirenia Zaragoza, “no hay duda de que el trabajo colaborativo habla de lo que se puede realizar en equipo; nos hemos inmiscuido en este proceso de investigación y nos cobijamos con los profesores de tiempo completo”.

Explicó que en su ponencia muestran factores resilientes de las mujeres de las colonias de la zona oriente en Colima ante la actual inseguridad. Para ello, dijo, “nos sentamos a escribir a partir de las experiencias que vivimos a través de las asignaturas de práctica comunitaria en campo”.

Es para ella, dijo, “una gran satisfacción profesional y personal el participar y haber cumplido de manera puntual los requisitos solicitados para este congreso; fue una experiencia maravillosa y un gran trabajo con los profesores investigadores”.

Por su parte, el profesor Gutiérrez Tadeo expresó que, a raíz de su trabajo de acompañamiento con el profesor David Amador, hicieron un análisis de la práctica escolar a la práctica integrativa institucional y comunitaria, del cual, adelantó, “se genera una propuesta pertinente, ahora con la reacreditación del programa educativo, de cómo podemos mejorar y fortalecer esas áreas de oportunidad en relación con la práctica académica”.

Para la profesora Roacho Contreras, quien participa por primera vez en este tipo de congresos, “fue una gran experiencia hablar con investigadores sobre nuestro trabajo de resiliencia de las mujeres fue motivante y queremos hacer una propuesta de modelo de resiliencia a esa población, que se ve muy vulnerable ante las situaciones que les toca vivir”.

Roacho Contreras opinó que muy poco se ha abordado, desde el trabajo social, lo vivido como sociedad en los recientes impactos violentos, “cómo la sociedad se sobrepone a estas cuestiones para seguir adelante”. Por ello, dijo, “queremos darle seguimiento”. Adelantó que pretenden hacer intervención para dar solución, sistematizar y documentar la información.

Después de esta experiencia, las y los profesores por asignaturas y los profesores investigadores esperan que sus investigaciones formen parte de las publicaciones de ACANITS en los siguientes meses.