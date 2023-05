Preocupa a la clase trabajadora la recesión económica del país

*No existe obra pública, se están perdiendo fuentes de empleo, se observa la falta de apoyo a las pequeñas y medianas empresas *Conmemora la FTEC-CTM el Día Internacional del Trabajo *Es momento propicio para “enviar una enérgica protesta al Gobierno Federal y Estatal por la falta de una visión estrategia en beneficio de los trabajadores.



Alfredo Quiles Cabrera



Colima.- El sector obrero del Estado y nacional “ve con preocupación la recesión que está sufriendo la economía de nuestro de país y de Colima. No existe obra pública, se están perdiendo fuentes de empleo, se observa la falta de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan una cantidad considerable de empleos”, señaló el secretario general substituto de la Federación de Trabajadores del Estado de Colima (FTEC-CTM), Alberto Medina Urgel, durante la Conmemoración del Día Internacional del Trabajo celebrada en las instalaciones de la CTM Colima.



El líder de los cetemistas de Manzanillo, a nombre del sector obrero colimense que preside Graciela Larios Rivas, dijo que “no se ven estrategias gubernamentales que mejoren la economía de nuestro país, pues existe una inflación acelerada” que no se tenía desde hace más de 20 años.



Ante la presencia de las presidentas municipales priistas de Colima y Villa de Álvarez, Margarita Moreno y Tey Gutiérrez, respectivamente, así como de la dirigencia estatal del PRI, encabezada por Arnoldo Ochoa González, del dirigente del sector popular Hugo Chávez Ríos, ex gobernadores, regidores y más de 600 dirigentes obreros de la entidad, Medina Urgel dijo que estas políticas económicas del Gobierno Federal han traído como consecuencia el encarecimiento de los productores de primera necesidad, “Es muy difícil que el salario alcance y se observa el impacto en la calidad de vida de las familias”.



Dijo el cetemista que “el momento es propicio para enviar una enérgica protesta al Gobierno Federal y Estatal por la falta de visión y estratégica en beneficio de los trabajadores”, agregando que de: “de qué nos sirve un incremento al salario mínimo si estamos perdiendo los empleos, de qué sirve un sistema de salud que tiene un enorme desabasto de medicamentos, falta de médicos y los servicio de atención son deficientes para los trabajadores y sus familias. Es lamentable el camino por el que están conduciendo al país”, dijo.



Agregó que al conmemorarse este lunes el Día Internacional del Trabajo, la CTM sigue generando confianza, seriedad y responsabilidad, por mantener un criterio de equilibrio entre los factores de la producción, lo que ha hecho posible la instalación de nuevos centros de trabajo en el territorio nacional. “Hemos sido el instrumento que da certeza al inversionista y protege y garantiza los derechos de los trabajadores.



“Han sido años de lucha constante que no debemos olvidar”, dijo.



Afirmó que ser sindicalista “nunca ha sido fácil”, más en estos tiempos. Nadie nos regaló nada, cada logro sindical siempre tuvo un costo, muchas veces la vida de trabajadores”, dijo.



Dijo que es obligación de los cetemistas “defender, enseñar y compartir con los jóvenes el costo que ha tenido la estabilidad laboral en México. Eso celebramos hoy y seguiremos gritando que somos los motores de la productividad y el crecimiento económico de nuestro estado y de este país”.



Para terminar con su mensaje a nombre de la CTM, Alberto Medina convocó al sector obrero a “trabajar unidos, cada uno desde su trinchera, exigiendo el respeto a nuestra autonomía sindical, honrando el compromiso del dialogo y el buen acuerdo en beneficio de las trabajadora”.



GUARDIAS DE HONOR



Previo a esta Asamblea Estatal de la Federación de Trabajadores del Estado de Colima (FTEC-CTM) se realizaron Guardias de Honor ante el monumento a José Pimentel Llerenas, donde los presentes colocaron ofrendas florales, y en cuyo acto estuvieron presentes dirigentes priistas, y sus sectores.