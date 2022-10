Pide Audelino Flores que ayuntamiento otorgue equipo adecuado a trabajadores 

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- El secretario general del sindicato de trabajadores al servicio del ayuntamiento DIF y Comapat, Audelino Flores Jurado, denunció que a pesar de que en las exigencias de cumplimiento de convenios piden equipamiento para los trabajadores “tiene años que la autoridad municipal se desentiende de este tema”.



Dijo que este es un tema que debería de preocuparle a las administraciones, más cuando los trabajadores han insistido en que se les brinde el equipo adecuado, sobre todo, en las áreas donde se enfrentan a más riesgos.



Admitió que en lo más álgido de la pandemia de Covid-19, el gobierno municipal no les dio ni cubrebocas, “así andaban en alto riesgo los trabajadores, expuestos recibiendo y manejando documentos, no les han dado guantes o botas”.



Al hacer el llamado a la autoridad dijo que en las filas del sindicato “hay compañeros lesionados por meterse al drenaje sin protección alguna, otros que están siendo tratados en el seguro social y algunos más incapacitados por riesgos laborales, han estado a punto de morir por rescatar a otros compañeros de partes peligrosas, sin el equipo adecuado”.



En ese sentido refirió que al municipio no le costaría mucho comprar equipo adecuado para los trabajadores. “De lo que se roban los funcionarios y de las transas que hacen con las pipas sale. De esas irregularidades que hay en la administración fácilmente podrían comprar los equipos, pero no les importa porque los que se van a morir son trabajadores, no son ellos, no son los funcionarios”.



A manera de propuesta, dijo que cuando se compra una unidad sería fácil gestionar con el proveedor equipos de seguridad o bien gestionar con otras autoridades, como los senadores. “Se los pueden regalar, porque no es humano lo que están haciendo, obligando a los trabajadores a trabajar en condiciones de riesgo”.



Flores Jurado reiteró que trabajadores han fallecido a causa de infecciones que han contraído en la basura debido a agujas u otros objetos “pero cuando hacemos una reclamación, los tildan de agresivos y al sindicato de voraz cuando no hemos pedido ni un peso que no esté en los compromisos contractuales que tiene el municipio”.