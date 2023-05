Participan estudiantes de Derecho en Expociencias Colima 2023

*El objetivo del evento es que las y los jóvenes que desarrollan un proyecto de investigación, puedan darlos a conocer a públicos más amplios.

Redacción|CN COLIMANOTICIAS

Colima, Col.- Estudiantes de la Facultad de Derecho participaron en la sexta Expociencias Colima 2023, convocada por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Colima (Cecytcol), y que se realizó hace unos días en la Casa de la Cultura de Villa de Álvarez.

Amado Ceballos Valdovinos, académico de la Facultad de Derecho y coordinador del proyecto de investigación “Semillero de jóvenes en la investigación”, explicó que recibieron una invitación especial para que las y los estudiantes que participan en este grupo de investigación pudieran dar difusión de los detalles de sus trabajos.

Expociencias, dijo, tiene el objetivo de que jóvenes que colaboran en un proyecto de investigación puedan darlos a conocer a públicos más amplios.

El primero de los proyectos presentados abordó los factores que inciden en la no denuncia por parte de cuidadores y representantes legales de menores frente al abuso sexual. Se trata de un estudio cualitativo que busca conocer los motivos por los cuales las personas que atienden a los menores no presentan una denuncia. Con ello, se indaga en esos factores para darlos a conocer a las autoridades educativas y competentes, a fin de que se elaboren políticas públicas y se realicen acciones para que no se susciten estos actos.

El segundo proyectó presentado por parte de las y los alumnos de Derecho abordó la representación social de la norma jurídica en colonias de Colima y Villa de Álvarez. El objetivo de este trabajo es comparar el significado que los habitantes de dos colonias dan a la norma jurídica y cómo influye esto en su comportamiento. Hasta el momento se han realizado visitas y entrevistas para conocer la opinión de los habitantes de estas colonias y cómo viven la violencia que se suscita a nivel local y nacional.

El tercer proyecto trata sobre la formación de jóvenes en la investigación y busca involucrar a estudiantes en un proceso de aprendizaje basado en la lectura y discusión de textos desde una perspectiva más amplia. La idea es revalorizar experiencias y aprendizajes para reconstruir el contexto social y, desde esta perspectiva, difundir los beneficios que aporta la investigación.

Este último proyecto tiene la visión de formar a los profesionales de la abogacía con una estrategia científica y ayudarles en el desempeño profesional, para que al egresar cuenten con una experiencia de investigación; además, considera a la investigación como un modelo transversal que ayuda en el trabajo de las y los abogados.