Organizadores de la Feria de Tecomán, sin rendir cuentas: Laura Montes

Luis Rosales Chávez|CN COLIMANOTICIAS

Tecomán, Col.- Laura Montes Camacho, regidora del ayuntamiento, hizo un exhorto en el pleno de la última sesión de cabildo para que el director del Instituto de la Feria del Limón de Tecomán, Cuauhtémoc Gutiérrez Espinosa (Infelitec), comparezca ante el Cabildo y presente un informe de lo que fueron los festejos de la feria pasada, toda vez que no se han rendido cuentas al respecto a pesar de que hace varios meses fue el festejo.



Laura Montes señaló que, a pesar de la concesión, hay un responsable que el cabildo designa y por tanto está obligado a una rendición de cuentas, “ya hice desde hace tiempo una solicitud de informe pero no ha caminado, así que lo hice público en pleno de sesión para que se cite a comparecer a Cuauhtémoc Gutiérrez Espinoza, con esta es la segunda vez que solicito un informe y que puntualmente se le cite”.



La munícipe lamentó que se tenga que pedir al interior del cabildo que se den cuentas, cuando es una acción de transparencia que no se debe solicitar sino entregarse de manera puntual para su análisis, “es un ejercicio de transparencia que no debemos pasar por alto”.



La feria anual del municipio se realiza regularmente desde la tercera semana de enero hasta la primera de febrero. En cinco años ha habido diversos presidentes para su organización, Cuauhtémoc Gutiérrez asumió el encargo el pasado noviembre del 2022, sustituyendo a Coral Chávez González.